< sekcia Regióny
Zberný dvor na Podtatranského ulici v Liptovskom Mikuláši uzavreli
Mesto Liptovský Mikuláš získalo na realizáciu projektu 522.000 eur z Programu Slovensko 2021 - 2027, pričom spolufinancovanie radnice predstavuje osem percent.
Autor TASR
Liptovský Mikuláš 9. februára (TASR) - Zberný dvor na Podtatranského ulici v Liptovskom Mikuláši pre rekonštrukciu od pondelka úplne uzavreli. Rekonštrukčné práce sa po necelých dvoch týždňoch presúvajú zo zadnej časti areálu na hlavnú plochu zberného dvora. Ako informovala samospráva, vďaka priaznivému počasiu postupujú práce rýchlejšie, než sa pôvodne plánovalo.
„V tomto období môžu Liptovskomikulášania využiť všetky služby zberného dvora v Okoličnom, ktorý zostáva v plnej prevádzke,“ uviedli z radnice. Práce na zbernom dvore na Podtatranského ulici by mali potrvať v závislosti od počasia dva mesiace.
V rámci projektu sa zrekonštruuje hlavná plocha zberného dvora, nakúpi sa nová technika na zvoz, manipuláciu a nakladanie s vytriedeným odpadom a rozšíri sa infraštruktúra. Pribudne vysokozdvižný vozík, hákový nakladač, osem veľkokapacitných kontajnerov, štyri sklady na opätovné použitie a dva sklady na nebezpečný odpad. Nová technika bude slúžiť na oboch zberných dvoroch v správe mesta.
„Po dokončení rekonštrukcie bude zberný dvor pre obyvateľov komfortnejší a prehľadnejší, no najvýraznejšiu zmenu pocítia najmä jeho zamestnanci. Nová technika a lepšie technické riešenia im umožnia bezpečnejšiu, rýchlejšiu a efektívnejšiu manipuláciu s vytriedeným odpadom, čo sa nepriamo prejaví aj na plynulejšej obsluhe a kvalite služieb pre verejnosť,“ podotkla hovorkyňa mesta Romana Nemcová.
Mesto Liptovský Mikuláš získalo na realizáciu projektu 522.000 eur z Programu Slovensko 2021 - 2027, pričom spolufinancovanie radnice predstavuje osem percent. Cieľom projektu je zvýšiť mieru zhodnocovania komunálnych odpadov a znížiť množstvo odpadu ukladaného na skládky.
„V tomto období môžu Liptovskomikulášania využiť všetky služby zberného dvora v Okoličnom, ktorý zostáva v plnej prevádzke,“ uviedli z radnice. Práce na zbernom dvore na Podtatranského ulici by mali potrvať v závislosti od počasia dva mesiace.
V rámci projektu sa zrekonštruuje hlavná plocha zberného dvora, nakúpi sa nová technika na zvoz, manipuláciu a nakladanie s vytriedeným odpadom a rozšíri sa infraštruktúra. Pribudne vysokozdvižný vozík, hákový nakladač, osem veľkokapacitných kontajnerov, štyri sklady na opätovné použitie a dva sklady na nebezpečný odpad. Nová technika bude slúžiť na oboch zberných dvoroch v správe mesta.
„Po dokončení rekonštrukcie bude zberný dvor pre obyvateľov komfortnejší a prehľadnejší, no najvýraznejšiu zmenu pocítia najmä jeho zamestnanci. Nová technika a lepšie technické riešenia im umožnia bezpečnejšiu, rýchlejšiu a efektívnejšiu manipuláciu s vytriedeným odpadom, čo sa nepriamo prejaví aj na plynulejšej obsluhe a kvalite služieb pre verejnosť,“ podotkla hovorkyňa mesta Romana Nemcová.
Mesto Liptovský Mikuláš získalo na realizáciu projektu 522.000 eur z Programu Slovensko 2021 - 2027, pričom spolufinancovanie radnice predstavuje osem percent. Cieľom projektu je zvýšiť mieru zhodnocovania komunálnych odpadov a znížiť množstvo odpadu ukladaného na skládky.