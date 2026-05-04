< sekcia Regióny
Zberný dvor na Podtatranského ulici v L. Mikuláši je opäť otvorený
Modernizácia zberného dvora prebiehala v dvoch etapách, ktoré zahŕňali obnovu hlavnej plochy areálu a jeho zázemia.
Autor TASR
Liptovský Mikuláš 4. mája (TASR) - Zberný dvor na Podtatranského ulici v Liptovskom Mikuláši je po modernizácii opäť otvorený a obyvatelia ho môžu od pondelka využívať bez obmedzení. Samospráva získala na realizáciu projektu 522.000 eur z Programu Slovensko 2021 - 2027, pričom spolufinancovanie radnice predstavuje osem percent. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Romana Nemcová.
„Išlo o jednu z najväčších investícií do odpadového hospodárstva za posledné roky. Výsledkom rekonštrukcie je priestor, ktorý je prehľadnejší, bezpečnejší a komfortnejší. Verím, že obyvatelia pocítia pri každej návšteve kvalitnejšie služby aj lepšie podmienky,“ uviedol liptovskomikulášsky primátor Ján Blcháč.
Modernizácia zberného dvora prebiehala v dvoch etapách, ktoré zahŕňali obnovu hlavnej plochy areálu a jeho zázemia. Súčasťou projektu je aj nová technika na zvoz, manipuláciu a nakladanie s vytriedeným odpadom. „Čakáme ešte na jej dodanie, ale zberný dvor je už plne funkčný,“ dodal riaditeľ Verejnoprospešných služieb mesta Liptovský Mikuláš Martin Kögel. Nová technika bude slúžiť na oboch zberných dvoroch v správe mesta.
V areáli sa už v súčasnosti nachádzajú dva sklady na nebezpečný odpad, pribudnú k nim ešte vysokozdvižný vozík, hákový nakladač, osem veľkokapacitných kontajnerov a štyri sklady na opätovné použitie. „Odpad, ktorý je možné vrátiť späť do obehu, napríklad knihy alebo hračky, budeme zhromažďovať a obyvatelia si ho budú môcť zobrať. Hľadáme ešte najvhodnejší systém,“ dodal Kögel.
Cieľom projektu je zvýšiť mieru zhodnocovania komunálnych odpadov a znížiť množstvo odpadu ukladaného na skládky. Zberný dvor na Podtatranského je otvorený od pondelka do soboty v čase od 7.30 do 18.00 h. Mesto prevádzkuje aj zberný dvor v mestskej časti Okoličné s rovnakými otváracími hodinami.
„Išlo o jednu z najväčších investícií do odpadového hospodárstva za posledné roky. Výsledkom rekonštrukcie je priestor, ktorý je prehľadnejší, bezpečnejší a komfortnejší. Verím, že obyvatelia pocítia pri každej návšteve kvalitnejšie služby aj lepšie podmienky,“ uviedol liptovskomikulášsky primátor Ján Blcháč.
Modernizácia zberného dvora prebiehala v dvoch etapách, ktoré zahŕňali obnovu hlavnej plochy areálu a jeho zázemia. Súčasťou projektu je aj nová technika na zvoz, manipuláciu a nakladanie s vytriedeným odpadom. „Čakáme ešte na jej dodanie, ale zberný dvor je už plne funkčný,“ dodal riaditeľ Verejnoprospešných služieb mesta Liptovský Mikuláš Martin Kögel. Nová technika bude slúžiť na oboch zberných dvoroch v správe mesta.
V areáli sa už v súčasnosti nachádzajú dva sklady na nebezpečný odpad, pribudnú k nim ešte vysokozdvižný vozík, hákový nakladač, osem veľkokapacitných kontajnerov a štyri sklady na opätovné použitie. „Odpad, ktorý je možné vrátiť späť do obehu, napríklad knihy alebo hračky, budeme zhromažďovať a obyvatelia si ho budú môcť zobrať. Hľadáme ešte najvhodnejší systém,“ dodal Kögel.
Cieľom projektu je zvýšiť mieru zhodnocovania komunálnych odpadov a znížiť množstvo odpadu ukladaného na skládky. Zberný dvor na Podtatranského je otvorený od pondelka do soboty v čase od 7.30 do 18.00 h. Mesto prevádzkuje aj zberný dvor v mestskej časti Okoličné s rovnakými otváracími hodinami.