Zberný dvor Rača opäť otvoria, k dispozícii bude do 30. novembra

Bratislava 14. apríla (TASR) - Zberný dvor Rača na ulici Pri Šajbách v Bratislave bude od soboty (15. 4.) opäť sezónne otvorený. Obyvateľom nielen Rače, ale aj mestských častí Nové Mesto a Vajnory bude k dispozícii do 30. novembra. Informuje o tom mestská spoločnosť Odvoz a likvidácia odpadu (OLO) na svojom webe.



Zberný dvor bude otvorený tri dni v týždni, a to v utorok a vo štvrtok od 11.00 do 18.00 h a v sobotu od 8.00 do 15.00 h. Výnimkou sú štátne sviatky. Obyvatelia môžu bezplatne odovzdať objemný odpad (maximálne 150 kg osoba/rok), bioodpad zo záhrad a zelene (maximálne tri vrecia osoba/týždeň), ale tiež roztriedený papier, lepenku, sklo či plasty. Spoplatnené je odovzdanie drobného stavebného odpadu, poplatok sa uhrádza hlavnému mestu.



V roku 2022 navštívilo račiansky zberný dvor viac ako 3490 návštevníkov, ktorí priniesli vyše 367 ton odpadu.



Okrem zberného dvora v Rači prevádzkuje OLO aj zberný dvor na Starej Ivanskej ceste, ktorý slúži všetkým obyvateľom Bratislavy, a to počas celého roka. Práve tam je možné uložiť najviac druhov odpadov v hlavnom meste.