Zberný dvor surovín vo Zvolene prijíma najviac šrotu a farebných kovov

Zvolen 10. júna (TASR) - Zberný dvor surovín vo Zvolene prijíma najviac šrotu, nasledujú farebné kovy ako meď, mosadz a hliník. Pre TASR to uviedla Martina Becherová zo Zberných surovín Žilina, závodu Zvolen.



„Šrot je napríklad aj bicykel bez kolies. Nazývame to nožnice, čím materiál upravíme do požadovaných rozmerov a expedujeme ho odberateľom. To sú oceliarne. Každý takýto dvor, ktorý šrot ďalej predáva, má kontakty s oceliarňami. Ony si ho ďalej spracujú a vyrábajú z toho napríklad rúry,“ zhrnula s tým, že zákazníkov majú Zvolenčania v Poľsku, v Taliansku, v Českej republike i v Rakúsku. „Meď ani mosadz sa neupravujú, len sa ďalej predávajú,“ doplnila.



Okrem toho môžu ľudia do tohto dvora priniesť kancelársky papier, staré noviny a časopisy i lepenku. Keď s nimi príde človek v dodávke, postaví sa ňou na váhu a odváži sa. Potom papier vyloží, auto sa opäť odváži a rozdielom sa zistí čistá váha papiera. Následne zákazníkovi vyplatia za prinesený tovar peniaze.



V tomto zvolenskom dvore zbierajú podľa Becherovej aj nebezpečný odpad. Patria tam napríklad batérie do áut. Zbierajú tiež staré práčky, sporáky a chladničky. Po tento druh odpadu si chodí iná firma. „Zberný dvor nemá povolenie, aby sme ho prenášali. Sú na to rôzne povolenia a aj autá,“ poznamenala a dodala, že záujemcovia môžu priniesť aj plastovú fóliu. „Vykupujeme bublinkové fólie. Buď sa ďalej predávajú voľné, teda neupravujú sa. Ďalšou možnosťou je, že sú lismi upravené do balíkov a tak sa ďalej predávajú,“ vysvetlila s tým, že autovraky sa v tomto zbernom dvore nenachádzajú.