Zbieraním pečiatok chce KRT vzbudiť záujem detí o Košický kraj

Košice 5. júna (TASR) - Záujem detí spoznávať krásy Košického kraja chce Krajská organizácia cestovného ruchu Košice Región Turizmus (KOCR KRT) vzbudiť súťažou v zbieraní pečiatok, ktoré sú ukryté na rôznych miestach v rámci celého kraja. Na deti čakajú buď v interiéroch inštitúcií alebo v exteriéri. Zberateľská súťaž potrvá do konca roka. TASR o tom informovala KOCR KRT.



Veselé pečiatky zo zážitkových miest v rámci detského cestovateľského programu Haravara je potrebné zbierať do špeciálnej mapy. Ukryté sú vo všetkých regiónoch Košického kraja - Abov, Gemer, Spiš/Slovenský raj, dolný Zemplín. Možno ich nájsť v rôznych inštitúciách, ale aj voľne v prírode. "Pátračku s duchom Kaškom sme tento rok pozdvihli na vyššiu úroveň. Do kraja sme ukryli až 30 pečiatok, pričom niekoľko z nich sa nachádza v špeciálnych vtáčích búdkach. Na tých najšikovnejších zberateľov čaká, samozrejme, výhra v podobe darčekov a zaujímavých zážitkov," uviedla výkonná riaditeľka KRT Lenka Vargová Jurková.



Vtáčie búdky sú označené logom Haravara a ich presná lokalita je zverejnená. Umiestnené sú napríklad na Senianskych rybníkoch, pri Margecianskom tuneli, na Turnianskom či Obišovskom hrade. Ďalšie pečiatky našli svoje miesto v interiéroch viacerých kultúrnych a historických inštitúcií ako napríklad Trebišovské múzeum, Kaštieľ v Borši, Vodný mlyn v Kováčovej alebo na horských chatách Erika, Hrešná či Zádielska chata.



"Prajeme si, aby bol Košický kraj obľúbenou destináciou pre malých aj veľkých turistov. Počas posledných dvoch sezón sme verejnosti predstavili našu čarovnú krajinu Haravara a jej hrdinov. Názov krajiny Haravara vychádza z diel slovenského rozprávkara z Gemera Pavla Dobšinského a znamená radostný krik detí. Tak ako vďaka jeho príbehom, aj pri putovaní po krajine Haravara môžu deti aj dospelí rozvíjať svoju predstavivosť a lepšie spoznávať Košický kraj," povedal predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.



Bližšie informácie o súťaži sú zverejnené na webovej stránke www.haravara.sk.