Zbierka na auto pre detských pacientov bola úspešná, výzva pokračuje

Banská Bystrica 22. októbra (TASR) - Občianske združenie (OZ) Svetielko nádeje dosiahlo cieľ verejnej zbierky na kúpu nového auta do svojej prepravnej služby pre deti s onkologickými ochoreniami. Projekt ďalej pokračuje s cieľom vyzbierať financie na ročné náklady na pohonné látky. TASR o tom za OZ informovala Katarína Michalčíková.



Svetielko nádeje na kúpu nového auta pre detských onkologických pacientov vyzbieralo 45.000 eur. Združenie pôsobiace pri banskobystrickej nemocnici bezplatnú prepravu na hospitalizácie, ambulantnú liečbu a kontrolné vyšetrenia poskytuje deťom s onkologickým ochorením od marca 2008.



"Vyčerpávajúca liečba chemoterapiou a rádioterapiou okrem rakoviny ničí aj obranyschopnosť organizmu dieťaťa. Vzhľadom na oslabenú imunitu je dôležité, aby detskí pacienti necestovali v hromadnej doprave alebo v zbernej sanitke s inými chorými ľuďmi. Aj bežné bakteriálne a vírusové ochorenia skomplikujú liečbu, ktorou deti prechádzajú," vysvetlil detský onkologický lekár a predseda Svetielka nádeje Pavel Bician.



Projekt združenia ďalej pokračuje s cieľom vyzbierať sumu dvakrát 10.000 eur, čo predstavuje približné náklady na pohonné látky v prepravnej službe na dva polroky. Výzvu podporili aj kondičný tréner Maroš Molnár a pretekár Rastislav Chvála, ktorí si v rámci podpornej kampane v piatok (20. 10.) zmerali sily v automobilových pretekoch na letisku Čerín - Čačín pri Banskej Bystrici. Verejnosť sa do zbierky môže zapojiť do 7. novembra prostredníctvom crowdfundingovej kampane na platforme StartLab.