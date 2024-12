Zbierka na obnovu mauzólea v Trnovci nad Váhom potrvá do konca roka

Trnovec nad Váhom 30. decembra (TASR) - Posledné dva dni môžu záujemcovia prispieť na obnovu a reštaurovanie mauzólea Štefana Pyrkera v Hornom Jatove. Dobrovoľnú zbierku vyhlásila obec Trnovec nad Váhom v okrese Šaľa 1. mája, potrvá do konca tohto roka.



Príspevky môžu občania zaslať na účet obce alebo vložením hotovosti do označenej prenosnej pokladničky, uloženej v kancelárii prvého kontaktu Obecného úradu Trnovec nad Váhom. Kontrolu použitia finančných prostriedkov vykoná hlavná kontrolórka obce, informoval starosta Oliver Berecz.



Mauzóleum v Hornom Jatove, časti obce Trnovec nad Váhom, je dominantou tamojšieho cintorína. V rokoch 1818 až 1820 ho dal postaviť významný cirkevný hodnostár Ján Ladislav Pyrker de Felsö Eör, opát z Lilienfeldu, spišský biskup, benátsky patriarcha a jágerský arcibiskup, svojmu otcovi. Štefan Pyrker de Felsö Eör zomrel 4. februára 1814 vo veku 82 rokov.



Dlhé roky sa o mauzóleum starali výlučne miestni obyvatelia, pretože cintorín ani mauzóleum nemali známeho vlastníka. Obec získala cintorín do svojho vlastníctva v roku 2021. Za vyše 200 rokov bolo na objekte mauzólea vykonaných množstvo neodborných zásahov. Obec sa rozhodla zrekonštruovať stavbu do pôvodnej podoby. Zrealizovaný bol architektonicko-historický výskum, reštaurátorský výskum a spracovaný bol návrh na jej obnovu.