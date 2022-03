Zbierka na pomoc Ukrajine v Poprade bude pokračovať

Poprad/Kežmarok 3. marca (TASR) - Zbierka na pomoc Ukrajine, ktorú nedávno spustili v Poprade, bude pokračovať. Informoval o tom na sociálnej sieti primátor Anton Danko, ktorý intenzívne komunikuje so svojím kolegom z Užhorodu Bohdanom Andriyivom. "Aj toto mesto neďaleko za našimi hranicami zažíva nápor vojnových utečencov z centrálnej časti Ukrajiny a Užhorodčania im potrebujú pomôcť," uviedol.



Dodal, že od nich získali zoznam potrebných vecí, čo je dôvod, že zbierka v Poprade bude pokračovať aj v budúcom týždni. Každý pracovný deň od 8. do 18. hodiny môžu občania priniesť do Arény Poprad len potrebné veci, o aké ide, radnica špecifikovala na svojej internetovej stránke. Rovnako je k dispozícii na mestskom webe aj číslo účtu, kde môžu darcovia poslať finančné prostriedky.



Zbierka materiálnej pomoci prebieha do piatka 4. marca aj v susednom Kežmarku v Mestskom kultúrnom stredisku. "Podkarpatský región a mesto Užhorod sa stará toho času o 12.000 ukrajinských občanov, medzi ktorými je mnoho rodín s deťmi," zdôvodnila radnica na sociálnej sieti. Do zoznamu potrebných vecí zaradila spacie vaky, autolekárničky aj po exspirácii, deky, vankúše, posteľnú bielizeň, ale aj detské plienky, hygienické potreby, jednorazové príbory i ohrievače. Humanitárna pomoc je organizovaná v spolupráci s Úniou miest Slovenska a mestom Košice.



"V prípade, že chcú občania pomôcť finančne, zbierka sa bude konať v nedeľu 6. marca od 18.30 h do 20.30 h v kine Iskra. Spojená bude s premietaním dokumentárneho filmu Vojnový zápisník mladého ukrajinského režiséra Romana Ljubija. Vstupné je dobrovoľné, celá vyzbieraná suma poputuje Spišskej katolíckej charite v rámci zbierky Podporme Ukrajinu," uzatvára mesto.