Zbierka kvôli požiaru v Banskej Štiavnici trvá do konca marca

Banská Štiavnica 4. marca (TASR) - Na transparentný účet, ktorý mesto Banská Štiavnica zriadilo v marci minulého roka za účelom pomoci odstraňovania následkov ničivého požiaru v historickom centre mesta, môžu záujemcovia prispieť ešte do konca marca. K 31. decembru 2023 sa prostredníctvom tejto zbierky vyzbieralo celkom 407.070 eur. Vyplýva to z informatívnej správy o tejto zbierke, ktorú banskoštiavnickí poslanci na rokovaní mestského zastupiteľstva zobrali na vedomie.



Ničivý požiar, ktorý v centre Banskej Štiavnice vážne poškodil sedem objektov, vypukol 18. marca 2023. Transparentný účet, ktorý mesto zriadilo pri tejto príležitosti, slúžil ako cieľ mnohých kampaní, ktoré zorganizovali jednotlivci, ale aj zahraničné a slovenské inštitúcie.



Primátorka Nadežda Babiaková na rokovaní priblížila, že z týchto darovaných prostriedkov bola poskytnutá pomoc poškodeným objektom a vyplatené finančné príspevky dobrovoľným hasičským zborom, ktoré pomáhali pri zneškodnení a odstraňovaní následkov požiaru.



Mesto ďalej podľa primátorky z tejto zbierky uhradilo náklady na odstránenie následkov požiaru a vyčistenie priľahlých miestnych komunikácií, ako aj oplotenie, ktoré ohradzovalo poškodené budovy. Z prostriedkov podľa jej slov mesto ešte zaplatí opravu kanalizácie na jednej z ulíc, ktorá bola v dôsledku prejazdu ťažkých áut prevalená.



Transparentný účet je otvorený rok, záujemcovia tak naň môžu prispievať ešte do konca marca tohto roka. K 21. februáru tohto roka bol na účte zostatok vo výške takmer 260.000 eur, tieto prostriedky chce samospráva použiť na rekonštrukciu Szitnayovského domu, respektíve úpravu okolitých priestorov znehodnotených pri požiari.