Zbierka školských potrieb pre chudobné deti potrvá do konca augusta

Banská Bystrica 13. augusta (TASR) - Aj tento rok organizuje Komunitné centrum Fončorda v Banskej Bystrici zbierku školských potrieb pre deti, ktorých rodičia si ich nemôžu dovoliť kúpiť. Informovala o tom samospráva na sociálnej sieti.



"Kto má doma nepotrebné, ale zachované školské tašky, peračníky, pravítka, perá, farbičky, ceruzky, ale napríklad i detské športové oblečenie, môže ich priniesť každý štvrtok v čase od 16.00 do 18.00 h do budovy Centra voľného času Havranské," uviedlo mesto.



Zbierka potrvá do 31. augusta a jej organizátori veria, že vďaka darcom budú môcť školáci zo sociálne znevýhodnených rodín vstúpiť do nového školského roka so všetkým, čo k nemu potrebujú.