Zbierka špaňodolinských nádob sa vrátila do Banskej Bystrice
V priestoroch Thurzo-Fugger zážitkovej expozície v Banskej Bystrici otvorili v stredu medzinárodnú výstavu Červené zlato - zrodené z vody a ohňa.
Autor TASR
Banská Bystrica 22. apríla (TASR) - V priestoroch Thurzo-Fugger zážitkovej expozície v Banskej Bystrici otvorili v stredu medzinárodnú výstavu Červené zlato - zrodené z vody a ohňa, ktorá ponúka jedinečný pohľad na históriu baníctva, metalurgie a umeleckého zlatníctva v banskobystrickom regióne. Návštevníci až do 15. mája budúceho roka môžu obdivovať unikátne špaňodolinské poháre, misky, kanvice či tabatierky, ale aj dva nové handštajny, vytvorené špeciálne pre túto výstavu.
„Mestu Banská Bystrica sa podarilo v spolupráci so zahraničnými partnermi pripraviť výnimočnú výstavu a po návrate vzácnych medených platní z potopenej lode pri pobreží Holandska sa tak domov vracia aj ‚červené' zlato, a teda jedinečná európska zbierka špaňodolinských nádob. Vracia sa do svojho rodiska, kde aj historicky patrí. Spolupráca s rakúskym mestom Leogang vznikla asi pred rokom a aj myšlienka priblížiť túto zbierku našim obyvateľom,“ konštatoval primátor Ján Nosko.
Výstava približuje fascinujúci príbeh medi, „červeného“ zlata, zrodeného vo vodách Španej Doliny a v ohni zlatníckych dielní Banskej Bystrice.
„Ide o návrat vzácnych diel na miesto, kde vznikli, a zároveň o pripomenutie významu nášho mesta v európskom kontexte. Určite sa oplatí vidieť a obdivovať krásu, precíznosť a majstrovstvo bystrických zlatníkov, ktorí ich vytvorili,“ zdôraznil Nosko, ktorý za možnosť prezentovať unikátnu zbierku v meste pod Urpínom poďakoval riaditeľovi Múzea baníckeho a gotického umenia v Leogangu Andreasovi Herzogovi a osobitne majiteľovi zbierky Achimovi Middelschultovi, ktorí sa na otvorení osobne zúčastnili.
Ako pripomenul Middelschulte, v rodine ktorého sa banícka tradícia dedila z pokolenia na pokolenie, zbierka špaňodolinských nádob je jednou z najväčších, ak nie najväčšou na svete a má nevyčísliteľnú hodnotu.
„Tieto predmety nie sú len umeleckými dielami, ale svedectvom technologickej vyspelosti a tvorivosti našich predkov. Ich návrat do Banskej Bystrice má silný symbolický rozmer. Výstava v Thurzo-Fugger zážitkovej expozícii ukazuje, ako historické a kultúrne dedičstvo prepája regióny i krajiny, a zároveň pripomína, že aj bežný materiál ako meď môže pod rukami zručného remeselníka nadobudnúť trvalú umeleckú hodnotu,“ dodala Antónia Jurečková z oddelenia medzinárodných vzťahov a zahraničného obchodu magistrátu.
