Zbierka Srdce je život podporí malých pacientov s ochorením srdca
Cieľom verejnej zbierky je vyzbierať financie na podporu malých pacientov s kardiovaskulárnym ochorením a tiež zvýšiť povedomie o srdcových ochoreniach detí.
Autor TASR
Bratislava 27. mája (TASR) - V rámci tretieho ročníka verejnej zbierky Nadácie Detského kardiocentra „Srdce je život“ majú ľudia v stredu možnosť podporiť malých pacientov s ochorením srdca a získať odznak s červeným srdcom. Zbierka v stredu prebieha vo viacerých mestách Slovenska. TASR o tom informovala Jana Juríková z nadácie.
Cieľom verejnej zbierky je vyzbierať financie na podporu malých pacientov s kardiovaskulárnym ochorením a tiež zvýšiť povedomie o srdcových ochoreniach detí. Zbierka prebieha v Bratislave, Topoľčanoch, Novom Meste nad Váhom, Michalovciach, Rožňave, Sabinove, Levoči, Starej Ľubovni, Martine, Banskej Bystrici, Košiciach, Trnave, Žiline, Nitre, Liptovskom Hrádku, Piešťanoch, Brezne, Dunajskej Strede, Leviciach, Púchove, Trenčíne, Humennom, Handlovej, Prešove, Hnúšti, Spišskej Novej Vsi, Komárne, Tvrdošíne, Prievidzi, Trebišove, Liptovskom Mikuláši a ďalších.
V uliciach, či v nákupných centrách sa nachádzajú mladí ľudia, ktorí majú na sebe logo Nadácie Detského kardiocentra a v rukách kasičku a odznaky červených sŕdc. Ľudia sa pri nich môžu zastaviť a zapojiť do zbierky ľubovoľnou sumou.
„Verejná zbierka je veľmi dôležitou súčasťou šírenia povedomia o srdcových ochoreniach malých pacientov v Detskom kardiocentre. Zároveň je našou ambíciou vyzbierať finančnú sumu, ktorú použijeme do posledného eura v prospech našich detí. Sme vďační, že v rámci tretieho ročníka zbierky sa zapojí takmer 90 základných a stredných škôl na Slovensku a taktiež ďakujeme spoločnostiam a partnerom, ktorí ukázali svoju solidaritu a budú zbierať financie do kasičiek vo svojich priestoroch,“ povedal správca Nadácie Detského kardiocentra Juraj Stupka.
