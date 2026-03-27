Piatok 27. marec 2026Meniny má Alena
Zbierka Vlastivedného múzea v Považskej Bystrici sa rozrástla

Ilustračná fotografia. Foto: TERAZ.sk

Autor TASR
Považská Bystrica 27. marca (TASR) - Zbierkový fond Vlastivedného múzea v Považskej Bystrici je bohatší o 235 cínových figúrok. Múzeum ich s finančným prispením Fondu na podporu umenia (1225 eur) a Trenčianskeho samosprávneho kraja (525 eur) získalo od miestneho remeselníka Marcela Pekara. Informovala o tom riaditeľka múzea Petronela Rágulová.

„Ako regionálny predstaviteľ drobnej umeleckej výroby nadväzuje na zaniknutú tradíciu cinárstva ako cechového remesla. Cinári, sústredení najmä v banských mestách, odlievali predmety rôzneho typu (kanvice, hrnce, misy, taniere, svietniky, fľaše atď.) pre šľachtické aj mestské domácnosti. Ručne vyrobené a vymaľované hračky Pekara stvárňujú rytierov, vojakov, panovníkov, rozprávkové či mytologické postavy, svätcov a dedinčanov,“ priblížila riaditeľka.

Cínové figúrky podľa nej majú výrazný prezentačný potenciál v podobe samostatných výstav alebo ako doplnkových exponátov. Využitie si nájdu v rámci edukačných programov pre žiakov a študentov, ktorí si ich prostredníctvom môžu rozšíriť vedomosti o uhorských a európskych stredovekých dejinách v období 13. - 15. storočia, ako aj o pútavých fenoménoch rytierstva či heraldiky.

Výber zo súboru cínových figúrok plánuje múzeum sprístupniť v máji pri príležitosti Noci múzeí a galérií. Ďalším zámerom je realizácia samostatnej výstavy v nasledujúcom roku.
