Zbierkový fond Vlastivedného múzea v Považskej Bystrici sa rozrástol

Považská Bystrica 26. augusta (TASR) – Do zbierkového fondu etnológie Vlastivedného múzea v Považskej Bystrici pribudlo v auguste 550 predmetov v celkovej hodnote viac ako 1200 eur. Informovala o tom riaditeľka múzea Petronela Rágulová.



Zbierky sú podľa nej bohatšie o kolekciu hračiek historickej hodnoty, moržovák na kukuricu či ručne robenú kapsu. Kompletnou sa tiež stala aj múzejná zbierka domanižských kraslíc. Do fondu múzea pribudla aj kultová dutina z drevenice v Dolnej Marikovej – časť Besné.



Kultové dutiny boli umiestňované do rohov drevených obydlí a mali duchovný až obradný účel v podobe zaistenia ochrany domácnosti pred najrôznejšími negatívnymi podnetmi a ich dosahom na dom a rodinu.



"Väčšinu nových zbierkových predmetov sme získali ako dar, niektoré múzeum kúpilo z vlastných zdrojov. Poďakovanie patrí všetkým darcom, vďaka ním sa zbierkový fond postupne rozrastá a uchováva rôzne artefakty zo života predkov," doplnila Rágulová.