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Zbierku na obnovu seminára v Bratislave možno podporiť do konca roka
Zbierka je tradičnou charitatívnou iniciatívou Bratislavskej arcidiecézy, ktorá sa koná každoročne pri príležitosti slávnosti jej patróna, svätého Martina (11. novembra).
Autor TASR
Bratislava 16. novembra (TASR) - Svätomartinská zbierka je v tomto roku venovaná na rekonštrukciu kňazského seminára v Bratislave. Následne bude k dispozícii kandidátom kňazstva nielen z Bratislavskej arcidiecézy, ale aj z Trnavskej arcidiecézy, Nitrianskej, Banskobystrickej a zo Žilinskej diecézy. Zbierku možno podporiť do 31. decembra. Informuje o tom na svojom webe Tlačová kancelária Konferencie biskupov Slovenska.
Zbierka je tradičnou charitatívnou iniciatívou Bratislavskej arcidiecézy, ktorá sa koná každoročne pri príležitosti slávnosti jej patróna, svätého Martina (11. novembra). Jej cieľom je nasledovať príklad svätého Martina, známeho tým, že sa podelil o svoj plášť s chudobným, a poskytovať adresnú finančnú pomoc ľuďom v núdzi, inštitúciám, obetiam prírodných katastrof či projektom obnovy doma i v zahraničí.
História zbierky sa začala v roku 2009, keď jej prvý výťažok smeroval na prestavbu domu pre komunitu Cenacolo v Kráľovej pri Senci. Od jej vzniku do roku 2025 sa v rámci zbierky vyzbieralo celkovo vyše 1,6 milióna eur. Medzi podporené projekty patrili napríklad výstavba mosta v Bukovciach, vybavenie škôl pre nevidiacich a nepočujúcich, podpora utečencov a obetí tornáda na Morave, zemetrasenia na východnom Slovensku či povodní v Českej republike, ako aj pomoc rodinám zasiahnutým vojnou v Jeruzaleme a Gaze.
Zbierka je tradičnou charitatívnou iniciatívou Bratislavskej arcidiecézy, ktorá sa koná každoročne pri príležitosti slávnosti jej patróna, svätého Martina (11. novembra). Jej cieľom je nasledovať príklad svätého Martina, známeho tým, že sa podelil o svoj plášť s chudobným, a poskytovať adresnú finančnú pomoc ľuďom v núdzi, inštitúciám, obetiam prírodných katastrof či projektom obnovy doma i v zahraničí.
História zbierky sa začala v roku 2009, keď jej prvý výťažok smeroval na prestavbu domu pre komunitu Cenacolo v Kráľovej pri Senci. Od jej vzniku do roku 2025 sa v rámci zbierky vyzbieralo celkovo vyše 1,6 milióna eur. Medzi podporené projekty patrili napríklad výstavba mosta v Bukovciach, vybavenie škôl pre nevidiacich a nepočujúcich, podpora utečencov a obetí tornáda na Morave, zemetrasenia na východnom Slovensku či povodní v Českej republike, ako aj pomoc rodinám zasiahnutým vojnou v Jeruzaleme a Gaze.