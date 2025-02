Zbierky Pohronského múzea obohatilo stolové náčinie Sandrik

Nová Baňa 21. februára (TASR) - Zbierky Pohronského múzea v Novej Bani, ktoré je organizáciou Banskobystrického samosprávneho kraja, obohatilo stolové náčinie Sandrik. Na akvizíciu kolekcie 149 kusov predmetov, ktoré boli vyrábané v tejto svetoznámej fabrike, získalo múzeum 2800 eur z Fondu na podporu umenia. Sumou 1200 eur prispel zriaďovateľ múzea.



"Nákup stolového riadu z továrne Sandrik rozšíril fond Pohronského múzea. Predmety boli vyrobené v rokoch 1911 - 1977, čo vo väčšine prípadov dokazujú aj katalógy firmy," informovala riaditeľka múzea Jana Potocká.



Dodala, že ide o kolekciu stolového náčinia strieborného, striebreného, alpakového či vyrobeného z tzv. čínskeho striebra a radia sa sem podnosy, tzv. priateľské súpravy, súpravy na víno, misy na ovocie či vázy v štýle art deco.



"Dokumentovanie továrne so svetoznámymi výrobkami z kovu spadá z regionálneho hľadiska do územia našej pôsobnosti. Navrhované predmety pochádzajú z pozostalosti pána, ktorý predmety vyrobené v továrni Sandrik celoživotne zbieral," priblížila Potocká.



Získanie týchto predmetov je podľa jej slov potrebné aj vzhľadom na to, že továreň po viac ako sto rokoch svojej existencie dnes už nevyrába a jej výrobky sa budú preto v budúcnosti ťažšie zháňať.