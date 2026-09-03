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Zbierky špaňodolinskej čipky v Stredoslovenskom múzeu mapuje katalóg
V zbierkach múzea sa nájde množstvo čipiek vo forme polotovarov, hotových výrobkov alebo čipiek, ktoré sú súčasťou ženského ľudového odevu či bytového textilu.
Autor TASR
Špania Dolina 3. septembra (TASR) - Tradičné čipkárske umenie zo Španej Doliny dostáva novú podobu vo forme reprezentatívneho katalógu, ktorý mapuje bohaté zbierky špaňodolinskej čipky vo fondoch Stredoslovenského múzea (SSM) v Banskej Bystrici. Vydanie publikácie je symbolicky prepojené so zápisom tejto čipky do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska. Jej slávnostné uvedenie sa uskutoční priamo v obci Špania Dolina na podujatí Čipkovaná sláva 9. septembra. TASR o tom vo štvrtok informovala PR manažérka múzea Dana Kurtíková.
„História paličkovania v Španej Doline siaha do druhej polovice 16. storočia. Do stredoslovenských banských miest v tom období prichádzali obyvatelia z nemeckých krajín, ktorí so sebou prinášali nové poznatky, zručnosti i kultúrne tradície. Medzi nimi bolo aj umenie paličkovania čipiek. Rok 2025 bol pre nás obdobím, keď sme spojili sily s obcou Špania Dolina a pripravili návrh na zápis unikátnej miestnej paličkovanej čipky do nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska, čo sa nám aj podarilo“, konštatovala etnologička SSM Jana Koltonová.
Podľa vedeckej tajomníčky SSM Vladimíry Luptákovej v zbierkach ich múzea sa nájde množstvo čipiek vo forme polotovarov, hotových výrobkov alebo čipiek, ktoré sú súčasťou ženského ľudového odevu či bytového textilu.
„Katalóg ponúka komplexný pohľad na fenomén, ktorý sa v Španej Doline udržiava už stáročia. Čitateľom približuje nielen historické súvislosti a vývoj čipkárstva v baníckej obci, ale i fotograficky zadokumentovanú časť zbierky paličkovanej čipky spolu s kompletným súpisom,“ doplnila Luptáková.
„Zápis čipky do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva je významným krokom k jej ochrane a podpore. Zároveň prináša nové možnosti prezentácie a popularizácie tohto remesla doma a v zahraničí. Podarilo sa nám vydať obsažný a krásny katalóg, ktorý bude slúžiť ako odborný aj vizuálne atraktívny sprievodca prepájajúci minulosť so súčasnosťou,“ dodal riaditeľ SSM Marcel Pecník.
„História paličkovania v Španej Doline siaha do druhej polovice 16. storočia. Do stredoslovenských banských miest v tom období prichádzali obyvatelia z nemeckých krajín, ktorí so sebou prinášali nové poznatky, zručnosti i kultúrne tradície. Medzi nimi bolo aj umenie paličkovania čipiek. Rok 2025 bol pre nás obdobím, keď sme spojili sily s obcou Špania Dolina a pripravili návrh na zápis unikátnej miestnej paličkovanej čipky do nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska, čo sa nám aj podarilo“, konštatovala etnologička SSM Jana Koltonová.
Podľa vedeckej tajomníčky SSM Vladimíry Luptákovej v zbierkach ich múzea sa nájde množstvo čipiek vo forme polotovarov, hotových výrobkov alebo čipiek, ktoré sú súčasťou ženského ľudového odevu či bytového textilu.
„Katalóg ponúka komplexný pohľad na fenomén, ktorý sa v Španej Doline udržiava už stáročia. Čitateľom približuje nielen historické súvislosti a vývoj čipkárstva v baníckej obci, ale i fotograficky zadokumentovanú časť zbierky paličkovanej čipky spolu s kompletným súpisom,“ doplnila Luptáková.
„Zápis čipky do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva je významným krokom k jej ochrane a podpore. Zároveň prináša nové možnosti prezentácie a popularizácie tohto remesla doma a v zahraničí. Podarilo sa nám vydať obsažný a krásny katalóg, ktorý bude slúžiť ako odborný aj vizuálne atraktívny sprievodca prepájajúci minulosť so súčasnosťou,“ dodal riaditeľ SSM Marcel Pecník.