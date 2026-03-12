< sekcia Regióny
Zbor Psallite Deo vystúpil v Bazilike sv. Františka v Assisi
Psallite Deo účinkuje v Katedrále - Bazilike sv. Emeráma od roku 2010.
Autor TASR
Nitra 12. marca (TASR) - Nitriansky katedrálny spevácky zbor Psallite Deo vystúpil na jedinečnom koncerte v Assisi. Ako jeden zo štyroch zborov z celého sveta si v Bazilike sv. Františka uctil relikvie svätého Františka z Assisi, ktorého telesné pozostatky sú vystavené verejnej úcte od 22. februára do 22. marca 2026 v rámci 800. výročia od smrti patróna Talianska. Na púti spojenej s koncertným vystúpením sa zúčastnili tisícky pútnikov z celého sveta, informovalo Biskupstvo Nitra.
Katedrálny spevácky zbor Psallite Deo vystúpil v Hornej bazilike v Assisi, ktorej steny sú pokryté slávnymi Giottovými freskami zo života sv. Františka. Koncert pozostával z pôstnych diel od skladateľov z Talianska, Veľkej Británie, ale aj z pera nitrianskeho katedrálneho organistu a dirigenta Vladimíra Kopca. Jeho skladba pre organ bola inšpirovaná známou františkánskou piesňou Dolce sentire a v bazilike odznela v svetovej premiére.
Psallite Deo účinkuje v Katedrále - Bazilike sv. Emeráma od roku 2010. Sústreďuje sa najmä na interpretáciu skladieb počas liturgických slávení pri príležitosti významných sviatkov, diakonských a kňazských vysviacok, ale aj každoročne počas Národnej púte na sviatok sv. Cyrila a Metoda v Nitre.
Zbor spieval aj na audiencii pápeža Benedikta XVI. v roku 2012, aj počas svätej omše pápeža Františka v Šaštíne v roku 2021. Interpretuje diela slovenskej i zahraničnej proveniencie od gregoriánskeho chorálu cez rímsku polyfóniu až po diela súčasných skladateľov zo Slovenska i zahraničia.
