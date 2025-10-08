< sekcia Regióny
Zborov: Obvinili 60-ročného vodiča s takmer 1,3 promile alkoholu
Ako TASR informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová, vozidlo zastavili z dôvodu prekročenia maximálnej povolenej rýchlosti.
Autor TASR
Zborov 8. októbra (TASR) - Polícia obvinila 60-ročného muža, ktorý v utorok (7. 10.) popoludní viedol osobné vozidlo v smere od obce Zborov na mesto Bardejov, z trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. Ako TASR informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová, vozidlo zastavili z dôvodu prekročenia maximálnej povolenej rýchlosti.
„Muž sa dobrovoľne podrobil dychovej skúške, ktorej výsledok dosiahol takmer 1,3 promile,“ doplnila hovorkyňa s tým, že vodiča na mieste zadržali a skončil v cele policajného zaistenia.
