Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 8. október 2025Meniny má Brigita
< sekcia Regióny

Zborov: Obvinili 60-ročného vodiča s takmer 1,3 promile alkoholu

.
Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Ondrej Podolinský

Ako TASR informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová, vozidlo zastavili z dôvodu prekročenia maximálnej povolenej rýchlosti.

Autor TASR
Zborov 8. októbra (TASR) - Polícia obvinila 60-ročného muža, ktorý v utorok (7. 10.) popoludní viedol osobné vozidlo v smere od obce Zborov na mesto Bardejov, z trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. Ako TASR informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová, vozidlo zastavili z dôvodu prekročenia maximálnej povolenej rýchlosti.

„Muž sa dobrovoľne podrobil dychovej skúške, ktorej výsledok dosiahol takmer 1,3 promile,“ doplnila hovorkyňa s tým, že vodiča na mieste zadržali a skončil v cele policajného zaistenia.
.

Neprehliadnite

Prezident SR podpísal nový zákon o adresnej energopomoci

ZAPLETALOVÁ: Veľké zadosťučinenie, že mám bronz na krku

Týždenník: Voliči v Česku rozhodli

OTESTUJTE SA: Uhádnete slovenský hit podľa jednej vety z textu?