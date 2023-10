Zborov prevádzkuje prostredníctvom obecnej firmy vlastnú kaviareň

Zborov 22. októbra (TASR) - Obec Zborov v okrese Bardejov prevádzkuje vlastnú kaviareň. Podľa starostu Jána Šurkalu potrebovali v prvom rade zrevitalizovať budovu z roku 1965 pri futbalovom ihrisku a následne sa rozhodli pre zriadenie kaviarne.



"Celú budovu sme zateplili, vymenili všetky rozvody. Stálo to zhruba do 50.000 eur. Povedali sme si, že už keď sme do toho toľko investovali, tak sme zverili podnikanie obecnej 'eseročke', ktorá to zastrešuje. Myslím si, že je to celkom úspešné, ľudia sú radi, chodia tam počas víkendových športových zápasov alebo aj počas tréningov. Má svoju klientelu aj počas týždňa. V kultúrnom prostredí si môžu ľudia posedieť," priblížil pre TASR Šurkala.



Náklady na prevádzku zatiaľ vyčísliť nevedia. "Je to zrekonštruovaná budova, energeticky úsporná. V zime to bude vykurované drevom, máme tam kachľovú pec. Náklady na prevádzku sme sa snažili už pri rekonštrukcii tak 'stlačiť', aby boli znesiteľné," vysvetlil starosta s tým, že v kaviarni pracujú dvaja zamestnanci a prevádzkovaná bude celoročne.



"Budeme musieť pristúpiť asi k tomu, že počas väčších akcií budú vypomáhať aj brigádnici, lebo je veľký dopyt," povedal Šurkala.



Podľa jeho slov nechcú, aby to ľudia vnímali tak, že návštevou kaviarne podporia obecnú prevádzku. "Nechceme to stavať na tom, že z ľútosti tam niekto bude chodiť, aby to neskrachovalo. Skôr je to o tom, že bol dopyt, aby to bolo prevádzkované a my ho vyslyšali a vidíme, že ľudia zatiaľ chodia, tak sme radi," dodal Šurkala. Ako povedal, vlastné pivo zatiaľ variť neplánujú, nevylučujú to však.