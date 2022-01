VYLIATY POTOK: V obci Zborov vyhlásili 3. stupeň povodňovej aktivity

Zborov 2. januára (TASR) - V obci Zborov v Bardejovskom okrese vyhlásil starosta Ján Šurkala 3. stupeň povodňovej aktivity. Ako uviedol pre TASR, situácia sa tam zhoršila v nedeľu ráno v súvislosti s intenzívnejším a náhlym topením snehu.



"Prišlo oteplenie a potok, ktorý preteká osadou, sa rozvodnil. Zablokoval sa priepust popod cestu a voda začala vytekať mimo koryto," priblížil starosta. Bolo potrebné nasadiť ťažkú techniku a s pomocou dobrovoľných hasičov prečistiť koryto.



"Už v sobotu sa sneh náhle začal topiť, ale ráno sme vyhlásili 3. stupeň povodňovej aktivity. Už sa to ale upokojilo, sneh sa roztopil, ak nezačne pršať, tak predpokladám, že už by sa to nemalo zhoršovať," dodal Šurkala s tým, že v priebehu nedele aj ďalších dní budú pokračovať v ďalších prácach na odstránení následkov lokálnej povodne. Časť ulice v osade je momentálne stále z jednej strany neprejazdná.