Zrekonštruovaný Šerédyho kaštieľ v Zborove chcú sprístupniť v júni

Zborov 11. marca (TASR) - Vynovený renesančný Šerédyho kaštieľ zo 16. storočia v Zborove v okrese Bardejov, ktorého súčasťou bude muzeálna časť, chce obec sprístupniť pred letnou turistickou sezónou. Vlani obec ukončila projekt jeho rekonštrukcie z financií z európskych fondov v rámci programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko - Slovensko 2014 - 2020. Preinvestovaný tu bol približne milión eur.



"Rokujeme s rôznymi subjektmi o zapožičaní zbierkových predmetov, aby sme návštevníkom dokázali ukázať pútavé veci zo Zborova, ale aj z okolia. Chceli by sme zachytiť začiatok júna, aby sa cez letnú sezónu už v plnohodnotnej miere kaštieľ rozbehol. Je tam, samozrejme, aj teraz nejaká základná expozícia, ale tak naplno by som chcel, aby to v júni bolo hotové," uviedol pre TASR starosta obce Ján Šurkala.



Exponáty by mali byť podľa jeho slov zo Šarišského múzea v Bardejove. "Je tam množstvo predmetov, ktoré sa našli na našom Zborovskom hrade, v okolí, aj priamo v Zborove. Nechcem predbiehať, máme rozpracované mnohé zaujímavé veci, čiže potom, keď to už bude hotové, by sme to návštevníkom radi priblížili konkrétne," vysvetlil starosta.



Spodné priestory budú určené na reprezentatívne účely. "Bude možnosť prenájmu na niektoré spoločenské udalosti, rodinné oslavy a podobne, ako doplnková doplnková funkcia k nosnej myšlienke kaštieľa," povedal Šurkala.



V kaštieli bude k dispozícii aj sprievodca. "Uvidíme, ako dynamicky pôjdeme, či to bude prevádzka len polročná alebo celoročná. Toto si musíme ešte stanoviť," doplnil Šurkala.