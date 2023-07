Zbrojnica v Budči má slúžiť okrem hasičom aj ako centrum vzdelávania

Budča 5. júla (TASR) - Po nedávnom ukončení stavby kanalizácie v obci Budča v okrese Zvolen, ktorá sa na etapy realizovala od roku 1993 a ktorú tamojší obyvatelia označujú za stavbu storočia, pripravuje samospráva v najbližšom období ešte niekoľko ďalších projektov, ktoré by mali zlepšiť a uľahčiť život tamojších obyvateľov.



"V týchto dňoch sme začali s výstavbou asi 700 metrov dlhého chodníka na ulici ČSA, smerom na Turovú. Získali sme na to ešte v roku 2019 asi 180.000 eur z Ministerstva vnútra SR, z programu pomoci obciam s marginalizovanými skupinami obyvateľstva," uviedol pre TASR starosta František Moravec.



Podľa neho sa projekt posúval pre zdĺhavé procesy kontroly a tiež pre zvyšovanie cien materiálov, keďže víťazná firma v obstarávaní spred rokov nedokázala zrealizovať zákazku za pôvodnú cenu, a tak sa súťaž musela zopakovať.



"Chceli by sme však ešte získať prostriedky aj cez program udržateľného mestského rozvoja, a to na rekonštrukciu vybraných verejných priestranstiev. Dobudovať by sme chceli aj hasičskú zbrojnicu, a to tak, aby mohla slúžiť nielen hasičom, ale aj ako centrum vzdelávania a stretávania našich občanov," doplnil starosta.



Obec približne s 1350 obyvateľmi sa ako jeden zo satelitov Zvolena pomaly rozrastá. V uplynulej dekáde tam pribudlo 27 nových rodinných domov a počet obyvateľov sa zvýšil asi o 150. Budča má pritom stále potenciál rásť. V blízkej budúcnosti majú na to slúžiť ďalšie stavebné parcely, ktoré vznikli nedávno sceľovaním pozemkov a ich úpravami v blízkosti R1 v smere na Žiar nad Hronom.