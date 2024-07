Zbúraný bytový dom na Bernolákovej v Topoľčanoch nahradia dva nové

Topoľčany 8. júla (TASR) - Mesto Topoľčany pripravuje výstavbu nájomných bytov. Dva nové bytové domy nahradia bytový dom č. 1515 na Bernolákovej ulici, ktorý bude zrovnaný so zemou. Všetkých jeho obyvateľov sa za posledné roky podarilo vysťahovať a zabezpečiť im náhradné ubytovanie, potvrdila primátorka Topoľčian Alexandra Gieciová.



Bytovým domom na Bernolákovej ulici sa mesto zaoberalo niekoľko rokov. Stav bytov, ale aj strechy, rozvodov a vodoinštalácií sa zhoršoval, byty dlhodobo nespĺňali štandardy bývania. Rekonštrukcia by však podľa slov primátorky znamenala mimoriadnu záťaž pre mestský rozpočet a predovšetkým by zo zákona nebolo možné meniť výšku regulovaného nájomného a tvoriť fond opráv.



Najlepším možným riešením sa ukázala výstavba nového bytového domu na mieste toho pôvodného. "Hľadanie novej lokality by znamenalo aj zmenu územného plánu, doplnenie infraštruktúry a ďalšie náležitosti. Preto sa najvýhodnejším riešením ukázala nová stavba na pôvodnom mieste," povedala Gieciová.



Odpojenie od inžinierskych sietí, samotné búranie, s ním súvisiaci odvoz odpadu a terénne úpravy zabezpečuje vysúťažený dodávateľ. Búracie práce majú byť dokončené v septembri tohto roka.



Aktuálne radnica pripravuje verejné obstarávanie na projektovú dokumentáciu k novej stavbe. Podľa projektového zámeru mesta by na mieste pôvodnej budovy mali vzniknúť dva moderné bytové domy s maximálne šiestimi podlažiami a parkovacími miestami. Výstavbu 65 nových dvoj- a trojizbových bytov plánuje mesto zrealizovať s využitím dotačného úveru rezortu dopravy a výstavby a s podporou Štátneho fondu rozvoja bývania.



Mesto Topoľčany má vo vlastníctve 1096 bytov so stopercentnou obsadenosťou. Magistrát eviduje 245 záujemcov o nájomné bývanie.