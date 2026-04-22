ZBYSTRITE: Cesta v Dunajskej Lužnej je obojsmerne neprejazdná
V smere zo Šamorína sa vytvorila kolóna vozidiel. Upozornila na to bratislavská krajská polícia na sociálnej sieti.
Autor TASR
Bratislava/Dunajská Lužná 22. apríla (TASR) - Cesta I/63 v obci Dunajská Lužná je obojsmerne neprejazdná. V smere zo Šamorína sa vytvorila kolóna vozidiel. Upozornila na to bratislavská krajská polícia na sociálnej sieti.
„Dopravní policajti z okresného dopravného inšpektorátu v Senci aktuálne zasahujú pri udalosti v cestnej premávke, ku ktorej došlo na ceste cesta I/63 na konci obce Dunajská Lužná v smere na Šamorín,“ uviedla polícia s tým, že úsek je pre túto udalosť neprejazdný.
Vodičov žiada, aby sa úseku vyhli, využili alternatívne trasy po diaľnici R7 a rešpektovali pokyny policajtov na mieste.
