ZBYSTRITE: Diaľnicu D2 pri Bratislave čakajú cez víkend nočné uzávery
V predchádzajúcom období na D2 dokončili komplexnú rekonštrukciu diaľničného odvodnenia a začali s výmenou dožívajúcich technológií.
Autor TASR
Bratislava 27. februára (TASR) - Diaľnicu D2 pri Bratislave čakajú počas nadchádzajúceho víkendu dve nočné uzávery. Úsek medzi tunelom Sitina a križovatkou Lamač diaľničiari uzavrú v piatok o 21.00 h a otvoria ho znovu v sobotu (28. 2.) o 6.00 h. Úsek bude opäť neprejazdný od 21.00 h až do nedele (1. 3.) 8.00 h. Národná diaľničná spoločnosť (NDS) o tom informovala na svojom webe. Dôvodom uzávery má byť modernizácia.
NDS o prácach aj uzávere informovala v pondelok (23. 2.). „Západný vstup do hlavného mesta po dekádach užívania konečne prechádza modernizáciou. D2 je jedna z najstarších diaľnic na Slovensku, patrí medzi extrémne vyťažené úseky a komplexná rekonštrukcia je absolútne nevyhnutná,“ uviedol investičný riaditeľ NDS Július Mihálik. Pre pokračovanie prác pri Lamači je nevyhnutné demontovať štvoricu portálov nad diaľnicou s hmotnosťou každého približne 17 ton.
„V smere na Brno bude počas uzávery možné zísť z diaľnice pri čerpacej stanici za tunelom Sitina a využiť výjazd na Lamačskú cestu - Záhorská Bystrica. V smere na Bratislavu vodiči zídu v križovatke Lamač (Diamant), budú pokračovať cez Lamač a na D2 sa opäť napoja cez Patrónku na výjazde pri zoologickej záhrade,“ uviedli z mediálnej komunikácie NDS.
V predchádzajúcom období na D2 dokončili komplexnú rekonštrukciu diaľničného odvodnenia a začali s výmenou dožívajúcich technológií. Tento rok sa práce sústredia na rekonštrukciu stredového deliaceho pásu, sfunkčnenie nových technológií informačného systému diaľnice, na oživenie moderného verejného osvetlenia a výstavbu nových portálov dopravného značenia.
