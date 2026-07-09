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ZBYSTRITE: Toto treba robiť, keď deti vracajú

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Na snímke kryštálový cukor. Foto: TASR

Pri hydratácii treba ponúkať deťom nesýtené minerálky alebo napríklad jablkový džús.

Autor TASR
Bratislava 9. júla (TASR) - Pri vracaní sa rodičia často snažia dieťa zrehydratovať ihneď, treba však počkať minimálne dve hodiny a tekutiny dopĺňať po lyžičkách. Dôležité je tiež doplniť deťom cukor. Lekár Kliniky pediatrickej urgentnej medicíny Národného ústavu detských chorôb (NÚDCH) v Bratislave Miloš Sís o tom informoval vo videu na sociálnej sieti.

„Treba dávať pozor na odstup po vracaní, nejaké tekutiny po lyžičkách, postupne obnoviť perorálny príjem a nezabudnúť na cukor. Ideálne vo forme hroznového cukru, ktorý sa veľmi rýchlo vstrebáva. (...) Keďže deti majú veľmi nízke zásoby cukru, veľmi rýchlo sa rozvíjajú iné príznaky, vďaka ktorým potom môžu sekundárne vracať,“ ozrejmil odborník.

Pri hydratácii Sís radí ponúkať deťom nesýtené minerálky alebo napríklad jablkový džús. Rehydratačné roztoky odporúča zaradiť až sekundárne, po vode a cukre. Následne je dôležité vrátiť sa čo najskôr k optimálnej strave. V tejto súvislosti odporúča vyhnúť sa ťažkým či vyprážaným jedlám.

V prípade, že hnačky alebo vracanie neprestávajú, je dôležité pozorovať stav hydratácie pacienta. Hlavným indikátorom je močenie. Ak dieťa podozrivo menej močí, prípadne má suchšie sliznice, suchý biely povlečený jazyk, môže ísť o známky dehydratácie, ktoré pravdepodobne bude potrebné zvrátiť infúznou terapiou.
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