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ZBYSTRITE: V piatok večer uzavrú pre údržbu polovicu tunela Višňové
Tunelová rúra v smere do Bratislavy bude pre motoristov opäť sprejazdnená nasledujúci deň o 9.00 h.
Autor TASR
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Višňové 4. septembra (TASR) - Národná diaľničná spoločnosť (NDS) uzatvorí v piatok o 19.00 h jednu z dvoch tunelových rúr (smer Bratislava) v diaľničnom tuneli Višňové na úseku D1 Lietavská Lúčka - Dubná Skala a odštartuje tak jeho jesennú údržbu. Tunelová rúra v smere do Bratislavy bude pre motoristov opäť sprejazdnená nasledujúci deň o 9.00 h.
Údržbové práce v tuneli budú pokračovať počas víkendu. V sobotu (5. 9.) o 19.00 h bude uzatvorená tunelová rúra v smere do Košíc a opätovne ju sprejazdnia v nedeľu (6. 9.) o 9.00 h. Počas obidvoch nočných uzáver bude obchádzková trasa vedená po ceste I/18 cez Strečniansku úžinu a mesto Žilina.
NDS avizovala, že na rozdiel od jarnej údržby tunela budú údržbové práce prebiehať predovšetkým počas nočných hodín. Ďalšie 12-hodinové uzávery, tentoraz už celého tunela, sú naplánované počas desiatich nocí v období od 28. septembra do 11. októbra. Jesenná údržba tunela Višňové vyvrcholí trojdňovou nepretržitou uzáverou od 25. do 28. októbra.
Údržbové práce v tuneli budú pokračovať počas víkendu. V sobotu (5. 9.) o 19.00 h bude uzatvorená tunelová rúra v smere do Košíc a opätovne ju sprejazdnia v nedeľu (6. 9.) o 9.00 h. Počas obidvoch nočných uzáver bude obchádzková trasa vedená po ceste I/18 cez Strečniansku úžinu a mesto Žilina.
NDS avizovala, že na rozdiel od jarnej údržby tunela budú údržbové práce prebiehať predovšetkým počas nočných hodín. Ďalšie 12-hodinové uzávery, tentoraz už celého tunela, sú naplánované počas desiatich nocí v období od 28. septembra do 11. októbra. Jesenná údržba tunela Višňové vyvrcholí trojdňovou nepretržitou uzáverou od 25. do 28. októbra.