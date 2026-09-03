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ZBYSTRITE: Z piatka na sobotu uzavrú dôležitý úsek diaľnice
NDS žiada motoristov, aby pri prejazde úsekom rešpektovali dočasné dopravné značenie a počítali s obchádzkovou trasou.
Autor TASR
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Beckov 3. septembra (TASR) - Geodetické meranie na moste cez Váh a Biskupický kanál na diaľnici D1 pri Beckove bude v noci z piatka (4. 9.) na sobotu (5. 9.) dôvodom niekoľkohodinovej úplnej uzávery diaľnice. Informovali o tom z mediálnej komunikácie Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS).
„Meranie bude prebiehať postupne v oboch jazdných pásoch. Na niekoľko hodín si preto vyžiada dopravné obmedzenia medzi križovatkami Chocholná a Nové Mesto nad Váhom. Počas samotného merania musí byť príslušná časť mosta bez premávky, aby prejazd vozidiel neovplyvnil presnosť získaných údajov,“ informuje NDS.
V smere na Bratislavu bude doprava odklonená z D1 v križovatke Chocholná na cesty I/9, I/61, II/515 a späť na diaľnicu sa vráti v križovatke Nové Mesto nad Váhom. V smere na Žilinu bude obchádzková trasa vedená opačne.
Národná diaľničná spoločnosť v spolupráci so Slovenskou technickou univerzitou urobí odborné merania, ktoré poskytnú presnejší obraz o geometrickom pretvorení mostnej konštrukcie.
„Čím presnejšie poznáme stav a správanie sa mosta, tým lepšie vieme nastaviť jeho ďalšiu údržbu. Geodetické merania sú preto dôležitou súčasťou preventívnej starostlivosti o mostné objekty,“ uviedol prevádzkový riaditeľ a podpredseda predstavenstva NDS Rastislav Droppa.
NDS žiada motoristov, aby pri prejazde úsekom rešpektovali dočasné dopravné značenie a počítali s obchádzkovou trasou.
„Meranie bude prebiehať postupne v oboch jazdných pásoch. Na niekoľko hodín si preto vyžiada dopravné obmedzenia medzi križovatkami Chocholná a Nové Mesto nad Váhom. Počas samotného merania musí byť príslušná časť mosta bez premávky, aby prejazd vozidiel neovplyvnil presnosť získaných údajov,“ informuje NDS.
V smere na Bratislavu bude doprava odklonená z D1 v križovatke Chocholná na cesty I/9, I/61, II/515 a späť na diaľnicu sa vráti v križovatke Nové Mesto nad Váhom. V smere na Žilinu bude obchádzková trasa vedená opačne.
Národná diaľničná spoločnosť v spolupráci so Slovenskou technickou univerzitou urobí odborné merania, ktoré poskytnú presnejší obraz o geometrickom pretvorení mostnej konštrukcie.
„Čím presnejšie poznáme stav a správanie sa mosta, tým lepšie vieme nastaviť jeho ďalšiu údržbu. Geodetické merania sú preto dôležitou súčasťou preventívnej starostlivosti o mostné objekty,“ uviedol prevádzkový riaditeľ a podpredseda predstavenstva NDS Rastislav Droppa.
NDS žiada motoristov, aby pri prejazde úsekom rešpektovali dočasné dopravné značenie a počítali s obchádzkovou trasou.