Harbuľák: Duálne vzdelávanie prispieva ku kvalite v gastronómii

Vysoké Tatry 1. decembra (TASR) - Vďaka duálnemu vzdelávaniu sa vo Vysokých Tatrách, ale aj iných častiach Slovenska darí v domácom cestovnom ruchu udržať kvalitných pracovníkov. Uviedol to prezident Zväzu cestovného ruchu SR Marek Harbuľák vo Vysokých Tatrách, kde v jednom z hotelov v piatok pripravoval špeciálnu večeru tím michelinského kuchára Mattea Lorenziniho. Jeho súčasťou bola aj študentka Strednej odbornej školy (SOŠ) hotelovej v Hornom Smokovci Viktória Orolinová. Majster pre duálne vzdelávanie školy Marek Pajer skonštatoval, že pre študentov je stretnutie s takouto osobnosťou gastronómie veľkou motiváciou.



"V minulosti práve v Tatrách pracovali kvalitní kuchári, čašníci, barmani aj someliéri. Potom prišiel odliv ľudí do zahraničia, otvoril sa trh, veľa šikovných pracovníkov odišlo za lepšími mzdovými podmienkami. Som rád, že duálne vzdelávanie napomáha zmene, mladú generáciu treba zaujať a nadchnúť pre remeslo a tomu prispievajú aj prevádzky, ktoré umožňujú študentom realizovať sa a motivujú tiež úspešní absolventi," zhodnotil Harbuľák.



Pajer priblížil, že viac ako 230 ich študentov je aktuálne v systéme duálneho vzdelávania naprieč celým regiónom. Tvrdí, že za posledné roky sa vzdelávanie v týchto odboroch posunulo vpred. "Pre našich študentov, ale aj pre našu školu znamená veľmi veľa pracovať s odborníkmi. Máme viacero zariadení od Podbanského až po Tatranskú Lomnicu, ktoré s nami spolupracujú a sú certifikovaní, naši študenti tak majú možnosť výberu. Napríklad hotel Lomnica sa snaží osloviť už deviatakov, resp. výchovných poradcov na základných školách a tiež rodičov," ozrejmil Pajer. Pozitívne vníma aj prezentáciu gastronómie na sociálnych sieťach, čo motivuje mladých ľudí, aby sa uplatnili v tomto odvetví.



Tatranský šéfkuchár Martin Klaučo skonštatoval, že študenti, ktorí k ním prichádzajú, sú rôzni. "Niektorí už majú skúsenosti, niektorých to zaujíma viac, takže sa aj rýchlejšie učia, zatiaľ je vidieť, že sa učiť chcú a dá sa s nimi pracovať," zhodnotil. Riaditeľka hotela Lomnica Miriama Vojčíková uviedla, že duálne vzdelávanie odštartovali tento rok, spomedzi uchádzačov si vyberali budúcich kuchárov a čašníkov aj na základe istých kritérií a zručností.



"Je to pre mňa veľká česť variť po boku takéhoto významného šéfkuchára, môžem sa od neho naučiť veľa technologických postupov. Určite mám trému, ale prešla som si už viacerými takýmito akciami, takže by som to mala zvládnuť," skonštatovala Orolinová, ktorá pomáha pri príprave 12-chodového degustačného menu. V budúcnosti by chcela získať znalosti z gastronómie aj v zahraničí, jej cieľom je však uplatniť sa doma na Slovensku. Lorenzini skonštatoval, že je nutné sa študentom venovať, učiť ich a byť trpezlivý, pretože dokážu do gastronómie priniesť novú energiu. Aj jeho reštaurácia v Taliansku v podobnom systéme spolupracuje s dvoma školami.