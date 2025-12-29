< sekcia Regióny
ZDEMOLOVAL DVA TAXÍKY: Po Štefanskej zábave nafúkal vyše dve promile
Vodič policajtom potvrdil, že pred jazdou požil väčšie množstvo alkoholu.
Autor TASR
Nitra 29. decembra (TASR) - Počas Štefanskej zábavy v Nitre zdemoloval opitý vodič dve vozidlá taxislužby. Nehoda sa stala na Mostnej ulici. Informovala o tom Mestská polícia (MsP) Nitra.
Policajná hliadka počas zabezpečovania verejného poriadku začula silný náraz, uviedla MsP. Policajti sa presunuli k miestu, odkiaľ bolo náraz počuť. Na mieste zistili dopravnú nehodu troch vozidiel. Tú spôsobil vodič vozidla Toyota Corolla, ktorý počas jazdy narazil do dvoch stojacich vozidiel taxislužby.
Vodič policajtom potvrdil, že pred jazdou požil väčšie množstvo alkoholu. Na mieste sa podrobil dychovej skúške s pozitívnym výsledkom 2,52 promile. Pri nehode sa nikto nezranil.
