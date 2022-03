Víťazmi 56. ročníka Venerovského memoriálu sú Machyniakovci

Ždiar 13. marca (TASR) – Absolútnym víťazom 56. ročníka Venerovského memoriálu a zároveň Majstrom lesníkom Slovenska sa stal Ľubomír Machyniak z Lesov SR, štátny podnik (š.p.) Banská Bystrica. Informovala o tom hovorkyňa Štátnych lesov Tatranského národného parku (ŠL TANAP-u) Martina Petránová s tým, že beh na lyžiach so streľbou zo vzduchovky a obrovský slalom najlepšie spomedzi žien zvládla Andrea Machyniaková. "Tým si zároveň vybojovala aj titul Majsterka lesníčka Slovenska. Rovnako ako jej manžel, reprezentovala farby Lesov SR, š.p. Banská Bystrica," uviedla.



Na štart Majstrovstiev lesníkov SR v lyžovaní s medzinárodnou účasťou, ktoré tento víkend hostila Monkova dolina v Ždiari, sa postavila takmer osemdesiatka pretekárov z radov lesníkov zo Slovenska, Českej republiky a Maďarska. Muži súťažili v piatich vekových kategóriách, ženy v dvoch.



Reprezentanti ŠL TANAP-u, ktoré sú hlavným organizátorom podujatia, si vybojovali hneď niekoľko pódiových umiestnení. "V celkovom poradí obsadil v dvojkombinácii v kategórii do 35 rokov Michal Jurčo prvé miesto, v kategórii do 50 rokov zvíťazil Marek Hudáček. Medzi mužmi do 60 rokov obsadil druhú priečku Ľuboš Fabian, predstihol ho len celkový víťaz Ľubomír Machyniak," priblížila výsledky Petránová s tým, že v kategórii do 70 rokov bol rovnako druhý Vladimír Rusnák a medzi najstaršími mužmi nad 70 rokov získal reprezentant ŠL TANAP-u Peter Šaling druhé miesto. V kategórii najmladších žien skončila druhá Jana Tomalová za víťazkou Andreou Machyniakovou.



"Preteky sú pamiatkou na Dimitrija Venerovského, ktorý pracoval ako lesný inžinier a taxátor v oblasti Tatier na vtedajšom riaditeľstve štátnych lesov v Liptovskom Hrádku. Zahynul počas Slovenského národného povstania pri Podsuchej nad Ružomberkom," objasnila Petránová. Prvý ročník sa konal už v roku 1947. Jeho základnou myšlienkou bola prezentácia práce lesníkov, ktorí v zimných podmienkach pri výkone svojho povolania v lese, musia zvládať aj pohyb na lyžiach.