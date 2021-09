Slovenskí záchranári si zmerajú sily na súťaži Rescue Lesnica 2021

Ždiar 17. septembra (TASR) – Dopravná nehoda, udalosť s hromadným postihnutím osôb, utopený v bazéne a ďalšie udalosti sú súčasťou 18. ročníka záchranárskej súťaže Rescue Lesnica 2021 – Memoriál Mareka Rigdu a posádky OM-ATB, ktorá sa koná od štvrtkového večera (16. 9.) v obci Ždiar a v jej okolí v okrese Poprad. Na súťaži sa zúčastňuje 20 posádok rýchlej zdravotnej pomoci (RZP) zo Slovenska a jedna z Južnej Moravy.



"Vo štvrtok sa začala nočná etapa. Dve úlohy boli v hoteli Magura. Dnes od 6.00 h sa začala denná etapa. Máme simulovanú dopravnú nehodu na Strednici, ďalšia je v Monkovej doline a potom máme utopeného v hoteli Strachan v Bachledovej doline. Potom tu máme siedmy ročník Majstrovstiev Slovenska v kardiopulmonálnej resuscitácii v hoteli Magura a v Bachledovej doline, kde sa vyvezú posádky lanovkou, máme úraz. Potom je úraz v kameňolome v Tatranskej Kotline, kde to robí Horská záchranná služba," uviedol predseda občianskeho združenia Záchrana František Majerský.



S jednotlivými situáciami sa niektorí záchranári podľa neho reálne v praxi nikdy nestretnú. "Preto je dobré ich trénovať a simulovať, keď by takúto situáciu mali, aby na ňu boli pripravení. Keď sa tu stane chyba, nikto nezomrie, všetko sú to figuranti, ale ak záchranár urobí chybu tu, už ju nikdy neurobí v praxi," vysvetlil Majerský.



V podvečerných hodinách 17. júla 2015 pri páde vrtuľníka vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby (VZZS) z Popradu v Slovenskom raji zahynuli štyria členovia posádky Marek Rigda, Ľubomír Majerčák, Martin Svitana a Dušan Leskovjanský. O rok neskôr sa tragédia zopakovala a 7. septembra 2016 v nočných hodinách pri páde vrtuľníka zahynula celá posádka VZZS z Popradu aj s pacientom – Patrícia Krajňáková, Ján Rušin a František Bartoš.



"Boli to naši kolegovia, ale hlavne dobrí kamaráti, ktorých sme tu pod Tatrami poznali. Lekári Marek Rigda a Paťa Krajňáková boli zároveň spoluorganizátormi podujatia Rescue Lesnica," uviedol Majerský.



Memoriál Mareka Rigdu a posádky OM-ATB o Pohár Patrície Krajňákovej je podľa jeho slov spomienkou na skvelých ľudí a záchranárov, ktorí záchrane ľudského života obetovali to najcennejšie – vlastný život.



Podujatie organizuje spomenuté občianske združenie spolu so Slovenskou komorou zdravotníckych záchranárov.