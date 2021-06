Stredisko Bachledka pripravuje nové zábavno-edukačné detské ihrisko

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Jakub Kotian

Ždiar 11. júna (TASR) – Neďaleko atrakcie Chodník korunami stromov pribudne nové zábavno-edukačné detské ihrisko s názvom Kráľovstvo lesa Bachledka. Pre verejnosť bude prístupné začiatkom júla. S rozlohou takmer 5000 štvorcových metrov a s vyše 24 atrakciami sa podľa marketingovej pracovníčky strediska Bachledka Ski & Sun Kristíny Jakubovej stane výnimočným miestom pre celodenný rodinný výlet." uviedla Jakubová.V rámci areálu sú osadené informačné tabule so zaujímavými informáciami nielen o spôsoboch ochrany životného prostredia." priblížila Jakubová.Najjednoduchšou z možností, ako sa do Kráľovstva lesa dostať, je podľa jej slov použitie kabínovej lanovky z Bachledovej doliny. Je možné vyskúšať aj elektrické bicykle." doplnila Jakubová.Kráľovstvo lesa Bachledka bude v prevádzke od mája do októbra každý deň.