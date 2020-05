Zdieľaná mobilita musí mať pravidlá, tvrdí prevádzkovateľ bikesharingu

Bratislava 31. mája (TASR) - S rastúcim počtom poskytovateľov zdieľanej mobility potrebuje Bratislava presné pravidlá, najmä s ohľadom na bezpečnosť užívateľov a obyvateľov. Tvrdí to spoločnosť Slovnaft Mobility Services, ktorá je prevádzkovateľom mestského bikesharingu. Pri tvorbe nariadenia magistrátu ponúka svoje skúsenosti z prevádzky služby v hlavnom meste.



"Uvítame širšiu diskusiu o pravidlách pre poskytovateľov zdieľanej mobility v Bratislave. Po jednom a pol roku prevádzky služby Slovnaft Bajk ponúkame poznatky z reálneho fungovania zdieľaných bicyklov," povedal zástupca spoločnosti Norbert Nagy.



Prvoradým cieľom všetkých operátorov zdieľanej mobility musí byť podľa Slovnaft Mobility Services bezpečnosť užívateľov, čo zohľadnilo aj mesto v návrhu svojich pravidiel. "Vzhľadom na to, že tieto usmernenia vznikajú až po príchode ďalších prevádzkovateľov služieb, niektoré návyky si užívatelia vytvorili sami," tvrdí spoločnosť s tým, že preto napríklad mnohí začali parkovať zdieľané elektrické kolobežky na stanovištiach pre mestský bikesharing, čím môžu blokovať ďalších užívateľov bicyklov. Prevádzkovateľ mestského bikesharingu preto navrhuje, aby budúce nariadenie hlavného mesta odlíšilo pravidlá pre jednotlivé formy dopravy, najmä s ohľadom na typ pohonu.



"Radi našich partnerov pozveme za stôl, aby sme vylepšili prvú verziu pravidiel, ktoré sme pripravili. Vnímame ich ako živý dokument, ktorý rozvíjame spoločne na základe správania sa užívateľov. Naše odporúčania budú zapracované do všeobecne záväzného nariadenia, ktoré hlavné mesto pripravuje," uviedol pre TASR bratislavský magistrát.



Mesto Bratislava vypracovalo návrh pravidiel pre operátorov zdieľanej mobility, ktorí požičiavajú elektrické kolobežky, elektrické mopedy, motorky či bicykle. V návrhu pravidiel zvažuje mesto napríklad obmedzenia rýchlosti a parkovania pre jednotlivé špecifické zóny, napríklad v pešej zóne či v parkoch. Mesto odporúča rýchlosť desať kilometrov za hodinu v pešej zóne, maximálne však 15 kilometrov za hodinu. Radí tiež, kde by dopravné prostriedky mali byť zaparkované.