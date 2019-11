Zdieľané bicykle budú k dispozícii do konca novembra

Žilina 28. novembra (TASR) - Bicykle v systéme bikesharingu v Žiline budú k dispozícii do konca novembra a do užívania sa vrátia opäť na jar. Presný dátum bude závisieť od poveternostných podmienok, predpokladaný termín otvorenia novej sezóny je 1. apríl 2020. TASR o tom informoval hovorca mesta Vladimír Miškovčík.



Doplnil, že počas zimnej sezóny čaká zdieľané bicykle generálna oprava. "Žilinčania a návštevníci krajského mesta prijali projekt BikeKIA s nadšením. Od spustenia registrácie vo februári 2019 zaznamenal prevádzkovateľ systému zdieľaných bicyklov takmer 22.500 používateľov. Pilotná sezóna sa začala v apríli a priniesla so sebou vyše 268.000 prenájmov. Najfrekventovanejšou stanicou prenájmu a vrátenia bicyklov bolo Námestie Andreja Hlinku, pre študentov sú atraktívne stanovištia Plaváreň, NBS, Hurbanova, Hlinská, Internáty Hliny či Veľký diel," dodal Miškovčík.



"Pri projektovaní stanovíšť sme prioritne využívali pozemky vo vlastníctve mesta. Dbali sme však na dostupnosť kľúčových lokalít a špeciálne sme zohľadňovali potreby študentov osadením stanovíšť pri internátoch. Systém zdieľaných bicyklov hodnotíme ako vhodný a využívaný spôsob mestskej mobility, ktorá je atraktívna nielen pre mladých," uviedol primátor mesta Peter Fiabáne s tým, že v budúcnosti chce samospráva rozšíriť systém prenájmu bicyklov, aby bol dostupný čo najväčšiemu počtu ľudí.



S popularitou bikesharingu je spokojná aj Nadácia Kia Motors Slovakia ako hlavný investor projektu. "Veľmi nás teší, že vynaložené finančné prostriedky na hardvér, softvér, operatívne náklady a prevádzku pomohli vytvoriť jedinečný projekt, ktorý dáva priestor ekologickej forme dopravy v meste Žilina," konštatoval správca nadácie Branislav Hadár.



Systém bikesharingu od spoločnosti Arriva na Slovensku zabezpečuje okrem bicyklov, stanovíšť a technickej podpory aj zákaznícku linku. "Keď sme pred viac ako tromi rokmi predstavovali systém zdieľaných bicyklov ako doplnok mestskej verejnej dopravy, zdôrazňovali sme potrebu dodávať komplexnú a funkčnú službu. Zdieľaná doprava nie je len dodanie dopravných prostriedkov, ale najmä trvalo udržateľný systém, na ktorý sa môžu jeho užívatelia – mestá a ich obyvatelia – spoľahnúť. Za úspechom žilinského bikesharingu okrem nadšenia užívateľov nepochybne stojí prítomnosť dvoch silných partnerov v podobe Nadácie Kia Motors Slovakia a predstaviteľov mesta Žilina," dodal generálny riaditeľ spoločnosti Arriva na Slovensku László Ivan.



Priemerná dĺžka jednej výpožičky bicykla v Žiline je podľa štatistiky 16 minút. "Ľudia si teda volia skôr kratšie trasy v meste. Najaktívnejší používateľ má za sebou v aktuálnej sezóne až 462 výpožičiek. Systém prenájmu bicyklov môžu využívať návštevníci a obyvatelia Žiliny zdarma, ak stihnú bicykel vrátiť na niektoré z 20 stanovíšť do jednej hodiny od požičania. Po vrátení bicykla si môžu ďalší požičať opäť zdarma," uzavrel Miškovčík.