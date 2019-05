Zdieľané bicykle by sa mali vrátiť do ulíc Nitry do desiatich dní

Bicykle mali byť pôvodne v uliciach Nitry už od marca. Ich uvedeniu do prevádzky bránila podľa súčasného vedenia mesta zle nastavená zmluva, ktorú po sebe zanechalo bývalé vedenie mesta.

Nitra 29. mája (TASR) – Zdieľané bicykle by sa mali vrátiť do ulíc v meste Nitra do desiatich dní. Na opätovnom spustení služby bikesharingu sa dohodlo vedenie mesta a vedenie spoločnosti Arriva, ktorá službu zdieľaných bicyklov v Nitre poskytuje. Podmienkou opätovnej prevádzky zdieľaných bicyklov je schválenie dotácie vo výške 115.000 eur za poskytovanie služby v minulom kalendárnom roku. Vo štvrtok (30. 5.) budú o schválení finančného príspevku rokovať mestskí poslanci.



Bicykle mali byť pôvodne v uliciach Nitry už od marca. Ich uvedeniu do prevádzky bránila podľa súčasného vedenia mesta zle nastavená zmluva, ktorú po sebe zanechalo bývalé vedenie mesta. „So spoločnosťou Arriva sme rokovali niekoľko mesiacov, kým sa nám podarilo nájsť dohodu. Zdedili sme naozaj veľmi zle nastavenú zmluvu, ktorá sa napokon dotkla vedenia mesta, spoločnosti Arriva, a najmä obyvateľov Nitry. Ak poslanci dotáciu schvália, bude služba fungovať v bežnom režime až do konca aktuálnej sezóny,“ povedal primátor Marek Hattas.



Spoločnosť Arriva po rokovaniach s primátorom ustúpila zo svojich pôvodných finančných podmienok, v ktorých od radnice žiadala dotácie za roky 2017 a 2018. Podľa primátora platná zmluva mesto k podobným platbám nezaväzuje, čo bolo dôvodom dočasného prerušenia služby bikesharingu. „Obyvatelia Nitry majú o plne funkčný systém zdieľaných bicyklov veľký záujem. Aby ho mohli opätovne začať využívať čím skôr, vyšli sme im v ústrety a vzdali sme sa finančnej podpory mesta na prevádzku zdieľaných bicyklov v roku 2017. Za rok 2018 žiadame o finančnú podporu mesta vo výške 115.000 eur. Po dohode o podpore sme pripravení službu spustiť čo najskôr,“ skonštatoval riaditeľ spoločnosti Arriva Nitra Juraj Kusy. Za aktuálny kalendárny rok bude Arriva hľadať na financovanie služby vlastné zdroje.



Mesto v súčasnosti pripravuje verejné obstarávanie, ktorého výsledkom by mala byť nová služba zdieľaných bicyklov s prehľadnou zmluvou a korektne nastavenými podmienkami.