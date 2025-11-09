< sekcia Regióny
Zdieľané bicykle na Kysuciach počas 6-ich mesiacov využívalo 167 ľudí
V priemere sa denne uskutočnilo 15 jázd a do systému sa zapájalo okolo sedem bicyklov denne.
Autor TASR
Kysucké Nové Mesto 9. novembra (TASR) - Šesť mesiacov mohli využívať obyvatelia a návštevníci Kysuckého Nové Mesta systém zdieľaných bicyklov na svoju prepravu. Ako informovala radnica na sociálnej sieti, od konca apríla do záveru októbra využilo zdieľané bicykle 167 unikátnych používateľov, ktorí uskutočnili spolu 2668 jázd.
„Celkovo bikesharing zaznamenal 12 dní, 19 hodín a 25 minút jazdenia, počas ktorých obyvatelia a návštevníci mesta najazdili 2433 kilometrov. Priemerná jazda trvala takmer sedem minút a merala približne 912 metrov,“ zhodnotila sezónu radnica.
Doplnila, že v priemere sa denne uskutočnilo 15 jázd a do systému sa zapájalo okolo sedem bicyklov denne. „Služba si počas sezóny udržiavala stabilnú prevádzku, pričom len približne dve percentá zariadení boli v priemere mimo prevádzky z dôvodu poruchy či údržby. Služba si našla svojich pravidelných používateľov a stala sa vítanou alternatívou k motorovej doprave najmä počas teplejších mesiacov,“ dodala radnica.
