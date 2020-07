Zdieľané bicykle sa do ulíc Nitry tak skoro nevrátia

Nitra 2. júla (TASR) – Zdieľané bicykle sa v najbližších týždňoch do ulíc Nitry nevrátia. Víťaz výberového konania, česká spoločnosť Rekola Bikesharing, oznámila mestu Nitra, že v súčasnej situácii nedokáže zabezpečiť dohodnutý počet bicyklov a e-bicyklov, ktorý bol definovaný vo verejnej obchodnej súťaži. „Mesto nemá inú možnosť, ako vypísať novú súťaž,“ potvrdil hovorca mesta Tomáš Holúbek.



Mesto Nitra vyhlásilo verejnú obchodnú súťaž na dodanie systému bikesharing vo februári tohto roka. Do súťaže sa prihlásili dve spoločnosti, víťazom sa stala Rekola Bikesharing. „Ponuka predložená do súťaže bola v čase pred šírením ochorenia COVID-19. Spoločnosť nerátala s momentálnou situáciou pri predkladaní ponuky. Firma v súčasnosti deklarovala, že za terajších podmienok nedokáže projekt realizovať,“ skonštatoval Holúbek.



Služba zdieľaných bicyklov mala byť spustená od začiatku júna. Nestalo sa tak, podľa vyjadrenia hovorcu mesta zástupcovia firmy dlho nemohli prísť na Slovensko z dôvodu režimu na hraniciach. „Keďže firma musí zabezpečiť aj bicykle, spolupracuje so svojimi zahraničnými partnermi, čo tiež spôsobilo mierne zdržanie oproti plánu,“ odôvodňoval posun termínu Holúbek začiatkom júna.



Bikesharing bol v Nitre spustený pred tromi rokmi, zabezpečovala ho firma Arriva. Zdieľané bicykle sa v meste stretli s pozitívnym ohlasom. Pôvodná zmluva však podľa súčasného vedenia mesta nemala jasne stanovené podmienky, preto sa radnica rozhodla hľadať nového dodávateľa na poskytovanie služby. V rámci súťaže hľadala systém na zabezpečenie zdieľania bicyklov, ktorý bude bezodplatný. „Mesto za samotné bicykle nebude platiť nič, ich nakúpenie a nasadenie do ulíc bude v kompetencii dodávateľa služby. Mesto bude platiť len za servisovanie bicyklov,“ povedal Holúbek. Arriva poskytovala 70 bicyklov, nový prevádzkovateľ mal v tomto roku poskytnúť 120 klasických bicyklov a desať e-bikov. V budúcom roku sa mal počet bicyklov zvýšiť na 150 a elektrobicyklov na 20.