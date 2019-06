Zdieľané bicykle sa opäť vracajú do ulíc Nitry

Spoločnosť Arriva Nitra tu opätovne spúšťa bikesharing, ktorý bude k dispozícii od štvrtka 6. júna.

Nitra 5. júna (TASR) – V Nitre budú opäť fungovať zdieľané bicykle. Spoločnosť Arriva Nitra tu opätovne spúšťa bikesharing, ktorý bude k dispozícii od štvrtka 6. júna.



Technici budú v dopoludňajších hodinách postupne rozmiestňovať 70 bicyklov na sedem stanovíšť. Systém požičiavania i ceny zostávajú rovnaké ako v minulej sezóne. „Teší nás, že sme so spoločnosťou Arriva Nitra dospeli k vzájomnej dohode a zdieľané bicykle sa tak k spokojnosti obyvateľov vrátia do ulíc,“ povedal primátor Marek Hattas.



Podľa pôvodných plánov mali byť zdieľané bicykle v uliciach Nitry už od marca, spustenie bikesharingu však oddialili spory mesta a Arrivy. Tá prevádzkuje zdieľané bicykle v Nitre od roku 2017. Až doposiaľ službu zabezpečovala z vlastných zdrojov, v tomto roku ale od mesta žiadala preplatenie doterajších nákladov v hodnote 280.000 eur. V zmluve medzi firmou a mestom však nebolo stanovené žiadne finančné plnenie.



Po niekoľkotýždňových rokovaniach napokon mesto aj súkromný prevádzkovateľ dospeli ku kompromisu. Na jeho základe mesto poskytne dotáciu na bikesharing v hodnote 115.000 eur a Arriva Nitra bude službu zabezpečovať zo svojich zdrojov v roku 2019, až do ukončenia verejného obstarávania na nového prevádzkovateľa. „Sľúbili sme, že po dosiahnutí dohody s mestom urobíme všetko pre to, aby mohli Nitrania zdieľané bicykle opäť využívať čo najskôr. Naše sľuby plníme,“ povedal generálny riaditeľ spoločnosti Arriva Nitra Juraj Kusy.



Ako doplnil, plne funkčný systém zdieľaných bicyklov môže byť v závislosti od počasia k dispozícii obyvateľom a návštevníkom mesta až do konca novembra. Prenájom je, podobne ako vlani, možný prostredníctvom mobilnej aplikácie dostupnej zadarmo, alebo priamo cez počítač na bicykli. Na prenájom sa dajú využiť aj čipové karty Arriva Nitra.



Nitra bola prvým mestom na Slovensku, v ktorom bol zavedený plne funkčný systém bikesharingu ako doplnku mestskej verejnej dopravy. Doteraz sa do systému zaregistrovalo takmer 11.000 užívateľov, ktorí si bicykel požičali 32.000-krát.