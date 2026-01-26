Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Zdieľané bicykle v Senici pred novou sezónou absolvujú zimný servis

Na snímke koleso bicykla. Foto: Teraz.sk - Veronika Hrabková

Technický stav bicyklov je podľa mesta aj po vysokom počte výpožičiek podľa prevádzkovateľa dobrý vďaka ich odolnej konštrukcii.

Autor TASR
Senica 26. januára (TASR) - Zdieľané bicykle mestského systému Senica Bajk absolvujú počas zimnej odstávky kompletný servis pred začiatkom novej sezóny. Ich údržbu zabezpečujú technici Sociálneho podniku mesta Senica, ktorý systém pre samosprávu prevádzkuje. Najčastejšie poškodenia vznikajú v dôsledku vandalizmu alebo preťažovania bicyklov pri jazde viacerých osôb naraz. Radnica o tom informovala na svojom webe.

Ako uviedla, bicykle sú počas sezóny priebežne udržiavané a opravované, v zimnom období však prechádzajú dôkladnou technickou kontrolou. Po základnom umytí sú takmer kompletne rozobraté, vyčistené a premazané. Technici sa zameriavajú na centrovanie kolies, kontrolu hlavového a stredového zloženia, nábojov kolies, dotiahnutie všetkých súčastí, nastavenie riadenia a bŕzd. Pri elektrických bicykloch je súčasťou servisu aj kontrola elektroniky, káblov a ďalších špecifických komponentov.

Technický stav bicyklov je podľa mesta aj po vysokom počte výpožičiek podľa prevádzkovateľa dobrý vďaka ich odolnej konštrukcii. Ku koncu januára majú technici dokončený servis takmer polovice bicyklov. Do začiatku novej sezóny majú byť všetky bicykle skontrolované a pripravené tak, aby boli pre používateľov bezpečné a spoľahlivé. Modré a červené bicykle by sa mali do ulíc mesta vrátiť s príchodom jari. Záujemcovia majú podľa internetovej stránky Senica Bajk k dispozícii 145 zdieľaných bicyklov.
