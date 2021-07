Zdieľané kolobežky rozdeľujú nitrianskych poslancov

Nitra 6. júla (TASR) – Zdieľané kolobežky sa v Nitre stávajú terčom kritiky. Na nezodpovedných kolobežkárov sa sťažujú ľudia na sociálnych sieťach, o väčšej regulácii tohto typu dopravy sa hovorilo aj na júlovom rokovaní mestského zastupiteľstva.



Podľa niektorých poslancov používatelia zdieľaných kolobežiek často neberú ohľady na chodcov a neraz nedodržiavajú ani dopravné predpisy. „Bežne jazdia napríklad do zákazu vjazdu, nevšímajú si chodcov a je len otázka času, kedy dôjde k nejakej kolízii,“ skonštatoval poslanec Františke Hollý.



Problémom je aj parkovanie kolobežiek, ktoré ľudia neraz odstavujú na nevhodných miestach. Často tak ohrozujú bezpečnosť na cestách i chodníkoch. Podľa niektorých poslancov by preto malo mesto zasiahnuť. „Autá regulujeme a zlé státie pokutujeme. Kolobežky ale často nájdeme hocikde a nedeje sa s nimi nič. Je pravda, že sú využívané, ale každá služba, ktorá je v meste prevádzkovaná, má byť mestom nejakým spôsobom regulovaná a nemôže fungovať „len tak“,“ myslí si poslanec Miloš Dovičovič.



V súčasnosti je v Nitre čiastočne regulované parkovanie zdieľaných kolobežiek iba v Starom meste, kde pre ne súkromný prevádzkovateľ vytvoril virtuálne stojiská. Podľa poslanca Pavla Obertáša by mal rovnako postupovať aj na veľkých sídliskách. „Tak ako sa v Starom meste podarilo „učlovečiť“ parkovanie nejakými 20 stojiskami, tak by sme potrebovali aj na sídliskách Klokočina a Chrenová zriadiť približne 40 virtuálnych stojísk. Ľudia si na to budú musieť zvyknúť tak, ako si na to zvykli v Starom meste,“ skonštatoval Obertáš.



Primátor Marek Hattas upozornil, že mesto môže zasahovať do dopravy a prevádzky zdieľaných kolobežiek iba v rozsahu, aký mu umožňuje zákon. „Momentálne nie je zákonný rámec, ako ich regulovať. Ak bude, začneme ho využívať. Teraz sa môžeme baviť iba o možnostiach, ktoré máme. Treba nájsť nejaký správny pomer medzi bezpečnosťou a službami, ktoré sa v našom meste ponúkajú,“ uviedol primátor.



Viacerí poslanci sa zdieľaných kolobežiek zastali. Podľa ich slov, by nebolo správne výrazne obmedziť ich prevádzku pre niektorých nezodpovedných jedincov. „Je na každom občanovi, či je schopný konať zodpovedne a nikoho neohrozovať. Ak niekto poruší zákony, tak by samozrejme mal byť pokutovaný. Ja však považujem túto službu za niečo, čo do mesta patrí. Je to hlavne alternatíva dopravy, ktorá prispieva k tomu, aby sa znižoval ten objem áut, ktoré v meste máme,“ skonštatoval poslanec Roman Ágh. „Prevádzkovateľ sa snaží udržiavať poriadok v rámci svojich možností a mobilnej aplikácie, ktorú prevádzkuje. Oproti minulému roku je vidieť veľký krok vpred a bol by som rád, keby sme sa v tomto meste dostávali do 21. storočia,“ dodal poslanec Dávid Moravčík.