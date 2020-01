Zdĺhavé kontroly posúvajú termíny ukončenia obnov stredných škôl

Banská Bystrica 14. januára (TASR) - Zdĺhavé procesy kontrol verejných obstarávaní (VO), ako aj opakovanie VO predlžujú obnovu 12 stredných škôl v Banskobystrickom samosprávnom kraji (BBSK), na ktorú kraj získal nenávratné finančné príspevky z eurofondov. Niektoré školy už požiadali aj o predĺženie pôvodne stanovených termínov.



Ako pre TASR uviedla hovorkyňa BBSK Lenka Štepáneková, najvyššia suma 1,4 milióna eur je určená pre Spojenú školu Detva. "Dokumentácia pre stavebnú činnosť je na kontrole verejného obstarávania. Obstarávanie na stroje je v realizácii. Už boli predložené aj cenové ponuky, sú aktuálne na kontrole," priblížila hovorkyňa. Predpokladané ukončenie projektu je do konca roka 2020.



Druhá najvyššia suma smeruje pre Strednú odbornú školu (SOŠ) Krupina, a to 1,06 milióna eur. "Z tejto sumy bolo zatiaľ vyčerpaných 18.000 eur, a to na IKT techniku. Ostatné investície sú na posudzovaní verejného obstarávania v agentúre ministerstva pôdohospodárstva," uviedla ďalej Štepáneková.



Napríklad rekonštrukcia budov detvianskej školy asi za 650.000 eur je na posúdení po VO od septembra 2019. Po posúdení má samotná realizácia trvať asi tri mesiace a predpoklad ukončenia stavieb je v auguste 2020.



Treťou najvyššou sumou, a to 891.000 eur, môže disponovať SOŠ Fiľakovo. "Finančné prostriedky z projektu IROP zatiaľ čerpané neboli, škola bude projekt realizovať v rokoch 2020 – 2021," pripomenula hovorkyňa BBSK.



V SOŠ technickej vo Zvolene sa z pridelenej sumy 761.558 eur ku koncu uplynulého roka preinvestovalo na rekonštrukciu odborných učební takmer 57.923 eur. Predpoklad ukončenia celého projektu je december 2020.



Jedinou školou, ktorá má všetky veci v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) ukončené a financie vyplatené, je Stredná odborná škola Poltár. V tejto škole sa z eurofondov preinvestovalo približne 623.000 eur.



Väčšina nákupov hlavnej aktivity sa už zrealizovala aj na Strednej priemyselnej škole (SPŠ) stavebnej Oskara Winklera Lučenec. Celková zazmluvnená suma je pritom viac ako 271.788 eur.



Školou, ktorá vlani tiež vyčerpala značnú časť pridelených prostriedkov, je SOŠ Želovce. Zrekonštruovali sa tam dielne, kúpili poľnohospodárske stroje potrebné na výučbu a zariadil sa internát školy spolu asi za 287.000 eur. Škola pritom má k dispozícii celkom 440.278 eur. Ostatné podprojekty čakajú na schválenie procesu VO. Termín ukončenia projektu je predbežne predĺžený na apríl 2020.



V SOŠ Veľký Krtíš, ktorá získala 621.000 eur, zrealizovali ku koncu roka 2019 rekonštrukciu podláh v odborných učebniach a nákup úžitkového vozidla. Doteraz sa tam preinvestovalo 43.875 eur. Najväčšia časť projektu, a to materiálno-technické vybavenie, sa momentálne nachádza na kontrole VO.



V SOŠ TaS Brezno sa v roku 2019 realizovali procesy verejného obstarávania na viacero podprojektov. Škola na ne získala 458.000 eur z eurofondov. Aj tam boli súťažné podklady k VO zaslané na kontrolu na riadiaci orgán a škola čaká na vyjadrenie. Termín ukončenia projektu je pritom plánovaný na marec 2020.



SOŠ technická Lučenec získala 353.000 eur. VO na technické vybavenie bolo zrealizované a zaslané na kontrolu, škola momentálne čaká na jej výsledky. Projekt by sa mal realizovať v priebehu roka 2020.



SPŠ dopravná Zvolen má k dispozícii 240.000 eur. Vlani už zrealizovala nákup výpočtovej techniky takmer za 8000 eur a interiérové vybavenie za vyše 2000 eur. Táto škola mala pôvodne uzatvorenú zmluvu na realizáciu do 31. decembra 2019, požiadala však o predĺženie aktivít do 30. júna 2020. "V prvej polovici roka 2019 boli predložené na kontrolu verejného obstarávania tri zákazky s nízkou hodnotou, škola však dodnes čaká na stanovisko z kontroly," konštatovala hovorkyňa BBSK.



Poslednou strednou školou pod správou BBSK, ktorá získala prostriedky z eurofondov na svoje projekty, je SOŠ – Szakközépiskola Tornaľa. "Doteraz, najmä v minulom roku, v škole rozšírili kapacitu vyučovacích priestorov stavebnými úpravami exteriéru aj interiéru," podotkla Štepáneková. Z celkovej sumy viac ako 201.380 eur oprávnených výdavkov pre projekt zostalo ešte približne 30.000 eur nevyčerpaných. Predpokladaný termín už po treťom predĺžení je jún 2020.