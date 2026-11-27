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Zdravá obývačka v Nitre ponúkne komunitné stretnutia aj poradenstvo
Program otvorí 3. decembra o 16.00 h stretnutie Prírodná lekáreň venované otužovaniu a podpore imunity.
Autor TASR
Nitra 27. novembra (TASR) - Prednášky, workshopy aj individuálne poradenstvo ponúkne decembrový program nového komunitného priestoru Zdravá obývačka na Štefánikovej triede v Nitre. Ako informovala radnica, jeho témami budú zdravie, prevencia, rodičovstvo, rodinné vzťahy i komunikácia.
Program otvorí 3. decembra o 16.00 h stretnutie Prírodná lekáreň venované otužovaniu a podpore imunity. „V ponuke Zdravej obývačky je aj bezplatné anonymné poradenstvo v oblasti návykových látok, ktoré sa uskutoční 7. a 14. decembra,“ priblížil mestský úrad.
Rodičovstvu a vzťahom s deťmi sa budú venovať tri podujatia. Témou budú okrem iného darčeky pre deti, prvý smartfón, bezpečné rodinné prostredie či hodnoty, ktoré rodičia odovzdávajú svojim deťom. Organizátori na 9. decembra pripravili predvianočné stretnutie seniorov s názvom Majme k sebe bližšie. Spojené bude s bezplatnými preventívnymi meraniami. Nasledovať bude workshop zameraný na komunikačné zručnosti seniorov.
Zdravotnú tematiku doplní 16. decembra podujatie o zdravšom prežívaní vianočných sviatkov. „Návštevníci získajú tipy na zdravšie sviatočné jedlá, odborné poradenstvo a možnosť analýzy zloženia tela. Decembrový program uzavrie v ten istý deň rozhovor so psychologičkou o potrebách detí, dôvere a rodinných vzťahoch,“ doplnili organizátori.
Program otvorí 3. decembra o 16.00 h stretnutie Prírodná lekáreň venované otužovaniu a podpore imunity. „V ponuke Zdravej obývačky je aj bezplatné anonymné poradenstvo v oblasti návykových látok, ktoré sa uskutoční 7. a 14. decembra,“ priblížil mestský úrad.
Rodičovstvu a vzťahom s deťmi sa budú venovať tri podujatia. Témou budú okrem iného darčeky pre deti, prvý smartfón, bezpečné rodinné prostredie či hodnoty, ktoré rodičia odovzdávajú svojim deťom. Organizátori na 9. decembra pripravili predvianočné stretnutie seniorov s názvom Majme k sebe bližšie. Spojené bude s bezplatnými preventívnymi meraniami. Nasledovať bude workshop zameraný na komunikačné zručnosti seniorov.
Zdravotnú tematiku doplní 16. decembra podujatie o zdravšom prežívaní vianočných sviatkov. „Návštevníci získajú tipy na zdravšie sviatočné jedlá, odborné poradenstvo a možnosť analýzy zloženia tela. Decembrový program uzavrie v ten istý deň rozhovor so psychologičkou o potrebách detí, dôvere a rodinných vzťahoch,“ doplnili organizátori.