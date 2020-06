Až do polovice júla potrápi alergikov peľ tráv z čeľade lipnicovitých

Banská Bystrica 3. júna (TASR) – Alergici sa dostávajú do obdobia, keď vo vzduchu bude dominovať najsilnejší a najvýznamnejší alergén - peľ tráv z čeľade lipnicovitých, a to až do polovice júla. Informovala o tom v stredu Janka Lafférsová z oddelenia lekárskej mikrobiológie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici, pod ktoré spadá koordinácia peľovej informačnej služby v SR.



Podľa Lafférsovej v uplynulých dňoch dominoval v ovzduší na celom území Slovenska peľ tráv z čeľade lipnicovitých i peľ ihličnanov z čeľade borovicovitých. Peľ ihličnanov dosahoval najvyššie koncentrácie najmä na strednom, severnom a východnom Slovensku.



"Najvyššie denné koncentrácie peľu tráv z čeľade lipnicovitých zachytila monitorovacia stanica v Banskej Bystrici, Bratislave, Košiciach a Nitre. Peľ ihličnanov stanice v Žiline, Banskej Bystrici a Košiciach. V ovzduší sa ešte vyskytoval peľ duba, buka, javora, orecha, pagaštanu, agátu aj lipy a bazy," priblížila Lafférsová.



"Postupne ubúda peľ drevín a dostávame sa do obdobia, keď bude v ovzduší prevažovať peľ bylín," dodala odborníčka s tým, že na výšku denných hladín bude vplývať nočné ochladenie a zrážková činnosť.