Bánovská nemocnica opäť zaviedla triáž i zákaz návštev pacientov

Bánovce nad Bebravou 15. júla (TASR) - Nemocnica v Bánovciach nad Bebravou od stredy opäť zaviedla triáž pri vstupe i zákazy pacientov na lôžkových oddeleniach. Opatreniami a sprísnením režimu reflektuje na zhoršenie epidemiologickej situácie v regióne v súvislosti s pandémiou nového koronavírusu. TASR o tom za zriaďovateľa nemocnice informovala Ivana Popluhárová.



Pri hlavnom vchode nemocnica znovu realizuje triedenie pacientov – tzv. triáž, a to v pracovné dni v čase od 6.00 h do 16.00 h. Zamestnanci pre všetkých, ktorí do nemocnice prichádzajú, zabezpečia dezinfekciu rúk a skontrolujú použitie rúšok v súlade s odporučením Úradu verejného zdravotníctva SR.



"Zisťovanie anamnestických údajov a prehlásenie pacienta alebo tretej osoby v súvislosti s COVID-19 je v kompetencii jednotlivých našich oddelení a ambulancií. Zápis informácie ku COVID-19 pacienta aj jeho sprievodu do príslušnej zdravotnej dokumentácie je povinný," uviedla riaditeľka nemocnice Mina Bobocká.



Od stredy až do odvolania platí i zákaz návštev na tamojších lôžkových oddeleniach. "Všetkých pacientov, ktorí prichádzajú na naše ambulancie, žiadame o dôsledné dodržiavanie hygienických opatrení, trpezlivosť a pochopenie v súvislosti s aktuálnou epidemiologickou situáciou. V prípade pozitívnej epidemiologickej anamnézy je nutné bezodkladne kontaktovať Regionálny úrad verejného zdravotníctva Trenčín," dodala Bobocká.