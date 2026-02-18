< sekcia Regióny
V Krupine otvárajú novú pediatrickú ambulanciu
Predseda BBSK Ondrej Lunter priblížil, že ambulancia bude v Krupine otvorená tri dni v týždni, a to v pondelky, stredy a štvrtky.
Autor TASR
Krupina 18. februára (TASR) - V Krupine začína od 20. februára tohto roka ordinovať nová pediatrická ambulancia lekárky Aleny Veselényiovej. Novú ambulanciu otvára v meste Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) po tom, čo v Krupine koncom minulého roka ukončila svoju činnosť jedna z dvoch pediatričiek.
Predseda BBSK Ondrej Lunter priblížil, že ambulancia bude v Krupine otvorená tri dni v týždni, a to v pondelky, stredy a štvrtky. V ostatné dni sa lekárka stará o malých pacientov v neďalekej Banskej Štiavnici, kam doteraz za ňou dochádzali od januára aj pacienti z Krupiny.
Lunter upozornil, že aj napriek tomuto kroku nie je situácia v Krupine v tejto oblasti vyriešená, ide totiž o jeden z dvoch okresov na Slovensku s kritickým nedostatkom pediatrov. „V okrese Krupina žije približne 4400 detí do 19 rokov a podľa oficiálnych noriem a smerníc ministerstva zdravotníctva potrebuje Krupina viac pediatrov,“ poznamenal Lunter s tým, že riešenie tohto problému je úlohou zdravotných poisťovní a nie samospráv.
Aj napriek tomu však BBSK podľa jeho slov aktívne hľadá nových lekárov a v tomto roku plánuje v rámci kraja otvoriť ďalšie štyri ambulancie. Pediatrická ambulancia v Krupine je pritom už v poradí trinásta, ktorú prostredníctvom svojej Rozvojovej agentúry BBSK otvoril.
Otvorenie novej ambulancie víta aj tunajšia samospráva, ktorá sa podľa primátora Radoslava Vazana snaží dlhodobo vytvárať podmienky na to, aby do regiónu prišli noví lekári. Situácia totiž nie je podľa jeho slov kritická len v oblasti pediatrie. V Krupine tiež chýba pľúcna, ortopedická či kožná ambulancia.
Vazan poznamenal, že do roku 1989 pôsobilo v okrese až osem pediatrov, niektorí z nich pôsobili aj v okolitých dedinách. V súčasnosti je to naopak, do Krupiny cestujú za pediatrom deti z celého okresu. „Našou ambíciou je, aby sme získali ešte jednu pediatrickú ambulanciu,“ dodal primátor.
