Bojnická nemocnica má nové prístroje za takmer 25.000 eur

Bojnice 12. februára (TASR) - Nemocnica s poliklinikou (NsP) Prievidza so sídlom v Bojniciach má nové prístrojové vybavenie. Technika za takmer 25.000 eur bude slúžiť gynekologicko-pôrodníckemu a otorinolaryngologickému oddeleniu, zdravotnícke zariadenie ju dostalo od firemného darcu. Prístroje si nemocnica prevzala v pondelok.



"Do daru sme dostali dva prístroje. Jeden z nich je tonometer, ktorý sa používa v očných ambulanciách na meranie vnútroočného tlaku. Druhý je určený pre gynekologicko-pôrodnícke oddelenie, slúži na monitoring bábätka pred jeho narodením," uviedol riaditeľ nemocnice Peter Glatz.



Zvláštnosťou druhého z prístrojov podľa neho je, že ide o bezdrôtový monitoring, to znamená, že mama sa môže voľne pohybovať na oddelení a sestry tak majú lepší kontrolný manažment nad viacerými bábätkami pred pôrodom.



Jeden z prístrojov je v hodnote 12.500 eur, druhý v hodnote 12.000 eur, vyčíslil predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) Jaroslav Baška. "Situácia je veľmi ťažká. Bez sponzorov, firiem či fyzických osôb by bolo určite poskytovanie zdravotnej starostlivosti na hornej Nitre horšie," poznamenal Baška.