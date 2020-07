Bojnická nemocnica opätovne zakázala návštevy pacientov

Bojnice 14. júla (TASR) - Nemocnica s poliklinikou (NsP) Prievidza so sídlom v Bojniciach od utorka opätovne zakázala návštevy pacientov na tamojších oddeleniach. Informovala o tom na svojej stránke na sociálnej sieti.



NsP Prievidza tak reaguje na zhoršujúcu sa epidemiologickú situáciu a odporúčanie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach. Zákaz návštev platí až do odvolania.