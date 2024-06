Bojnická nemocnica rozšíri starostlivosť o neonatologickú JIS

Bojnice 12. júna (TASR) - Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie Nemocnice s poliklinikou (NsP) Prievidza so sídlom v Bojniciach je personálne i kapacitne pripravené prijímať rodičky zo zrušených pôrodníc v okolitých okresoch. Nemocnica pristúpila k rekonštrukcii oddelenia šestonedelia, zdravotnú starostlivosť plánuje ešte rozšíriť v zmysle optimalizácie siete nemocníc o neonatologickú jednotku intenzívnej starostlivosti (JIS).



Primárka oddelenia Zuzana Baková pripomenula, že v bojnickej pôrodnici v minulom roku vykonali 720 pôrodov, ide o približne rovnaký počet ako rok predtým napriek tomu, že na Slovensku i celom svete počet pôrodov klesá.



Na rodičky z okolia Žiaru nad Hronom a Partizánskeho je podľa Bakovej bojnická pôrodnica pripravená. "Rodičky, ktoré chodili rodiť do Žiaru nad Hronom a Partizánskeho, sa rovnomerne rozdistribuovali, značný nárast nepociťujeme. Rodičiek je o niečo viac, ale nie je to niečo, čo by nebolo zvládnuteľné," skonštatovala Baková.



Personálne je pôrodnica zabezpečená podľa nej dobre, do pracovného pomeru prijala niektoré pôrodné asistentky zo Žiaru nad Hronom i z Partizánskeho, rovnako i neonatologické sestry.



"Snažíme sa modernizovať prístupy k rodičkám, zavádzať alternatívne spôsoby vedenia k pôrodu, ale s ohľadom na to, aby bolo zachované zdravie a život mamičky a dieťaťa," ozrejmila primárka.



Pôrodnica má podľa nej aj dostatočné medicínske zázemie v rámci nemocnice. "Sú tu traja atestovaní neonatológovia, rozširujeme sa i v rámci pôrodníckeho personálu, i z atestovaných radov kolegov. Tým môžeme rozširovať spektrum našej poskytovanej zdravotnej starostlivosti. Do budúcna pripravujeme neonatologickú JIS, budeme tak môcť poskytovať pomoc i skôr narodeným detičkám," priblížila Baková.



Oddelenie šestonedelia a pôrodnicu dočasne presťahovali do bývalého oddelenia anestéziológie a intenzívnej medicíny, nemocnica totiž v tomto období pristúpila k rekonštrukcii bloku E, na jeho vrchnom poschodí bude kompletne nové oddelenie šestonedelia, súčasne pripravuje nové novorodenecké oddelenie i s JIS, priblížil riaditeľ NsP Peter Glatz s tým, že rekonštrukcia potrvá dva roky. "Túto investíciu sčasti financujeme z Plánu obnovy a odolnosti SR, prostriedky do tohto investuje aj náš zriaďovateľ - Trenčiansky samosprávny kraj, zámerom je aj komplexne zrekonštruovať pôrodné sály," dodal Glatz.